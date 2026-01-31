當谷立言面 卓榮泰轟在野擋軍購：提不倫不類替代版

海巡署30日舉辦與美國緝毒局聯手破獲貨輪金昌隆號運送毒品案記者會，行政院長卓榮泰（右一）、美國在台協會處長谷立言（右三）檢視查獲的毒品。（記者巫鴻瑋／攝影）

行政院長卓榮泰 昨天當著美國在台協會處長谷立言 的面談國防軍購預算，他表示，400億美元、1.25兆台幣的強化防衛韌性國防預算與中央政府總預算一樣，立法院仍未審議，雖然在野黨提出不倫不類的替代版，但唯有通過行政院版才能真正籌組先進、精準且跟得上新時代的戰鬥部隊。

海巡署昨舉辦與美國緝毒局聯手破獲貨輪金昌隆號運送毒品案記者會，卓榮泰與谷立言同台，卓大談政府國艦國造的決心與成效，他說，「海鯤號已經如國民黨委員的預言，沉下去又浮上來了」，他要求台船要更嚴謹執行後續測試，務必讓此一畫時代的國艦國造順利完成，展現政府與人民守衛海域與疆土的決心。

卓榮泰說，賴清德總統常言為保障國家安全，交付行政院的使命是籌組強而有力、現代化的戰鬥部隊，保障國家憲政體制、社會制度及人民生活方式。因此政府在400億美元、1.25兆台幣的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案中，不僅要籌建「台灣之盾」，更要用AI 科技讓台灣國防科技跟上國際，加強「擊殺鏈」，希望藉由採購先進技術，帶動國家國防工業同步發展。

卓榮泰表示，很遺憾地，該草案與中央政府總預算一樣，都還在立法院尚未審議，雖然在野黨提出不倫不類、抄抄寫寫的替代版，唯有通過各項目標完整的行政院版本，才能籌組一支先進、精準、能夠跟得上新時代的強而有力的戰鬥部隊。

卓榮泰表示，行政團隊向民眾承諾，會突破1.25兆元國防預算與今年度中央政府總預算在立法院審議的困境。

行政院版軍購特別條例尚未在立法院付委，美國在台協會（AIT）處長谷立言接受天下雜誌專訪時表示，期待立法院進行充分且有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序；希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。

谷立言接受天下雜誌專訪內容昨於網路刊出，他表示，美國「國家安全戰略」清楚指出第一島鏈對印太地區及美國安全的重要性，更強調台灣在第一島鏈的關鍵角色是重中之重，台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道，因此確保能夠在整個第一島鏈維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國利益，也符合區域夥伴的利益。

谷立言指出，台灣為提升自我防衛能力所進行的改革令人敬佩，包括採納「削弱戰略」，且已經有一套可行的自我防衛戰略，現在只需足夠的資源來完成這項使命。