川普投書華爾街日報：我的關稅政策讓美國重返榮耀

「屋內有殺人機關」 加州亞裔女師與兩幼子遭夫殺害

蔡英文2028挑戰賴總統連任？他分析3情境駁：硬講兩人反目太OVER

記者楊德宜／台北即時報導
圖為賴清德總統（左）和前總統蔡英文（右）。(本報資料照片)
前總統蔡英文近來在Threads常與網友互動，無論是一句「留友看」吸引15萬人按讚，或是撰文鼓勵學測考生「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試」，展現親和力，在年輕族群間聲勢大漲，外界猜測她打算「重出江湖」。政治評論員黃暐瀚在臉書表示，他上網路節目鄉民大學問時，主持人問及，有評論員爆料蔡英文準備2028挑戰賴清德連任總統。他認為「蔡英文挑戰賴清德」的狀況不存在。

黃暐瀚分析3種情境，他說，第一，如果年底縣市長選舉民進黨成績不俗，賴主席不會卸任，不會發生連任總統被挑戰這件事。第二，假設年底選舉大敗，例如台南、高雄民進黨輸掉，賴主席肯定下台，這時才有可能出現挑戰者。第三，這個挑戰者不會是蔡英文，而是能夠代表蔡總統的人，「比如說陳其邁」。

黃暐瀚強調，他並非爆料者，而是「被問方」。而他分析的以上3點狀況，很可能「全都不會發生」。因為縣市長選舉綠營從5席起跳，只要「五藍」能有斬獲，賴主席就算勝利，何來主席下台？何來總統連任被挑戰？

他說，去年大罷免大失敗之後，蔡英文主動PO出與賴清德總統在官邸的照片，這個舉動不是「送暖」，難道是「插刀」？蔡賴或許不是「過命姐弟」，但硬要講成兩人已經「反目結仇、刀劍相向」，也太OVER了一點。

黃暐瀚表示，他不只認為「蔡英文挑戰賴清德」的狀況不存在；「賴清德2028被黨內挑戰」的狀況，也根本不太可能會發生。

蔡英文 賴清德 民進黨

