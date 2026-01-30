我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

立院本會期最終日 法案清倉朝野大戰

台灣新聞組／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院司法及法制委員會29日針對國民黨立委牛煦庭提出的立法院組織法修正案，召集朝野協商。（本報資料照片）
立法院司法及法制委員會29日針對國民黨立委牛煦庭提出的立法院組織法修正案，召集朝野協商。（本報資料照片）

立法院本會期今天是最後一天，朝野預料將上演法案清倉表決大戰。據了解，國民黨團擬三讀闖關被稱為搶救救國團的「不當黨產條例」修正草案、中天條款「衛星廣播電視法」草案、被質疑恐替立委除罪化的「立法院組織法」修正案等六案。

國民黨團書記長羅智強昨受訪僅強調，最終會推出哪些法案，要等到今天早上才會知道最後的決定。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱昨喊話勿闖關惡法。

據了解，藍營擬闖關不當黨產條例草案、建立助理費制度草案、衛星廣播電視法草案外，防止斷藥危機的「藥事法」修正案、選前禁發民調縮短為三天的「選罷法」草案，以及攸關婚育宅比例的「住宅法」修正草案也納入闖關清單，估計一共六案。

立法院司法及法制委員會昨針對國民黨立委牛煦庭提出的立法院組織法修正案，召集朝野協商。牛煦庭為杜絕替立委除罪爭議，因此昨提出修正動議增訂「日出條款」，法條由下一屆立委開始適用。民進黨立委陳培瑜批評，藍白今天不要又拿出黑箱版本表決。

國民黨團今日擬闖關不當黨產條例草案，立法院長韓國瑜昨召集協商，請大家還救國團公道。鍾佳濱反嗆，不要糟蹋曾參加救國團公益的人，不能以此漂白救國團是國民黨附隨組織歷史事實。

國民黨 民進黨 羅智強

上一則

捷克吸粉34萬人 台北故宮翠玉白菜平安歸

下一則

台北燈節邀上海團、將合作泡泡瑪特 藍籲中央別再封殺

延伸閱讀

鄭麗文：不需要在美中之間選擇

鄭麗文：不需要在美中之間選擇
中選會人事／綠委問境外介選 游盈隆：政府沒有非常多證據

中選會人事／綠委問境外介選 游盈隆：政府沒有非常多證據
被提名中選會主委 游盈隆多次砲轟民進黨 綠營有雜音

被提名中選會主委 游盈隆多次砲轟民進黨 綠營有雜音
朝野協商破局 TPASS等新興預算 最快3月初通過

朝野協商破局 TPASS等新興預算 最快3月初通過

熱門新聞

古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」