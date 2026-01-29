詐領房租補助逾10萬美元 駐關島前處長遭2次約談

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連被控涉貪，28日第二度遭檢調約談。(記者胡經周／攝影)

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處期間，詐領10萬餘美元房租補助，另未確實督導駐關島辦事處財產與物品，造成國家財產損失2萬5000餘美元；調查局台北市調查處昨天約談陳盈連等3人到案，詢後移送台北地檢署複訊，陳訊後請回。

同案約談駐關島台北經濟文化辦事處前職員黃嘉郁、盧啟章。據了解，檢調先前已約談過陳盈連，昨天第二度約談，釐清相關事證。陳盈連去年因此事被監察院彈劾 ，監察院認為陳男有嚴重違誤、且情節重大，有懲戒必要，移送懲戒法院審理。

監察院指出，陳盈連駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，明知已有自購住宅，卻以虛構租約詐領基本數以外房租補助費；金額約10萬4000餘美元；另擔任駐關島台北經濟文化辦事處長時，業務分配名實不副，未確實督導所屬辦理財產、物品登帳、盤點與報廢事宜，造成駐地11件財產、79件非消耗物品迄今下落不明，公有財產物品重大損失，金額2萬5000餘美元。

據調查，陳盈連派駐洛杉磯期間，2011年1月在駐地購置房產，依駐外人員房租補助費支給規定，僅得請領基本數。陳盈連2011至2016年間，多次持不實房屋租約，向外交部申領超出基本數房租補助費，總計10萬4000餘美元，約300多萬台幣。陳盈連的行為不符規定，涉有詐領貪汙之虞。

彈劾案文也指出，陳盈連有嚴重違誤、違反公務員服務法事證明確，有公務員懲戒執行職務的違法失職行為，有懲戒必要，依法提案彈劾，監察院去年全票通過。