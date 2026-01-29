辭監察院長／菊姐請假請到頂 賴清德徇私卻害之

我的頻道

記者蔡晉宇
監察院長菊稱病請長假，總統賴清德表示她是在第一時間就提出辭呈，最近再提辭呈才勉予同意；圖為2020年8月監察院舉行新任監察院長就職典禮，賴清德（左）與長陳菊（右）擁抱。(記者林澔一／攝影)
監察院長菊稱病請長假，總統賴清德表示她是在第一時間就提出辭呈，最近再提辭呈才勉予同意；圖為2020年8月監察院舉行新任監察院長就職典禮，賴清德（左）與長陳菊（右）擁抱。(記者林澔一／攝影)

監察院長陳菊因病請假超過一年，昨終於請辭獲准。綜觀賴政府上台後，對國會通過的多項利民法案十分苛刻，包括停砍年金案聲請釋憲及暫停處分、軍警調升福利也不編列預算；對長期請假的陳菊卻百般維護，就算現在准辭止血，但陳菊幾乎把假「請到頂」，不僅是對整飭官箴的監院最大反諷，也更顯賴政府的雙標。

陳菊因病從前年底請假迄今已超過一年，頻遭在野黨質疑違法。監察院雖搬出法條，稱依「公務人員請假規則」，陳菊是將核給的病假、事假、休假共65天都請畢之後，再請延長病假，天數是兩年內不得超過一年，沒有違反規定，並稱陳菊已將請假期間的薪水都歸還國庫。

然而，就算合法，但合理嗎？如此重要的政務職位，竟長達一年多無法任事，無怪乎遭質疑「占著位子不做事」，這豈只是將薪水退還國庫如此簡單，更是間接坐實監察院早該廢除的倡議。

上台靠機會，下台靠智慧。據了解，陳菊在養病期間，託人多次向賴清德總統提出辭呈，但都被總統府婉拒；這更顯示出，讓陳菊在公職尾聲陷入高度爭議，正是賴總統本人。

不論賴政府考量為何，監察院長是何其重要的國家名器，賴總統要尊崇、照顧陳菊，可以有更好的方法，且陳菊大半輩子在對抗威權，公職生涯尾聲卻是因病呈現「占位不做事」的公眾形象，想必也非陳菊所樂見。賴總統不惜壞了體制，結果最後還是沒能等到陳菊復出，昨天以准予請辭的方式收場；徇私的結果，到頭來反而害了陳菊。

陳菊 賴清德

