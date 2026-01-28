黑白集／就怕台北市得分 民進黨病得不輕

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德成功登頂台北101，引發國際關注，不過行政院長卓榮泰在臉書恭賀發文將台北101稱「台灣101」，引發熱議。台北市長蔣萬安27日回應說：「所以我是台灣市的市長嗎？」（取自UDN直播）

攀岩高手霍諾德成功挑戰台北101 大樓。在巍峨地標下，民眾同時看到民進黨 近30年的「台北情結」。前政委張景森批評空拍下的台北市鐵皮違章「很醜」，要歷任市府負責。但再怎麼醜，也醜不過民進黨算計台北的心機。

卓榮泰和蕭美琴蹭文道賀，藉機把「台北101」改名「台灣101」。網民紛紛留言糾正，還諷刺「怎不直接改名民進黨101」？不少人發現，賴總統發文肯定Netflix製作團隊，卻一字不提居中協調的台北市府。對比他藉韓團來台肯定高雄市府「演唱會經濟」，冷熱兩極。

綠營為防蔣萬安得分，見不得台北市發光。除蔡賴阻撓雙城論壇 ，輝達總部落腳台北遇阻，賴政府也袖手旁觀，還想替南二都搶親。北市承擔大量企業總部、中央機關運作及外縣市通勤等服務成本，卓內閣卻大刪數百億台幣地方統籌分配款。政治霸凌不斷，台北市民點滴在心。

陳水扁連任市長失敗後，綠營未曾再入主北市府，台北情結幾近病態。綠營視北市府如「政敵」，馬柯蔣三市長皆曾遭扁蔡賴三位總統的不公對待。打壓政治對手，絲毫不在乎損害市民福祉。

民進黨人高唱「讓世界看到台灣」，卻深怕台北市在國際上得分；分化台灣社會，莫此為甚。綠營台北情結病得不輕，也因此，連個候選人都提不出來。（轉載自聯合報）