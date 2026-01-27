我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

新聞眼／綠白合開綠燈 柯文哲精算政治大賣空

記者 林新輝
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲（左）先前陪同立委陳昭姿拜會民進黨團總召柯建銘（右）請託「人工生殖法」，對綠白合開綠燈。（本報資料照片）
民眾黨前主席柯文哲（左）先前陪同立委陳昭姿拜會民進黨團總召柯建銘（右）請託「人工生殖法」，對綠白合開綠燈。（本報資料照片）

政治是衝突、妥協、進步的藝術，政黨間政治交易是必要之惡。民眾黨前主席柯文哲自爆日前他跟民進黨團總召柯建銘提議，執政黨讓「人工生殖法」草案過關，他來搞定總預算案與軍購案，這筆政治交易輸家是誰？贏家又是誰？

先說贏家，民進黨是最大贏家。為何？很簡單，這筆交易意謂「綠白合」已經開綠燈了，至少，不會再像2025年綠白合禁止通行，鐵板一塊。其實不用多，柯文哲只要鬆動民眾黨一成的死忠的鐵粉，賴清德總統便可以從此刻起，一路安穩躺平到2028年的總統大選，他連任的機率翻倍。

一旦柯文哲與民進黨展開合作，就會有第二筆、第三筆、更多筆的政治交易，政黨交易的「債」是要還的，柯文哲拿什麼還？當然是民眾黨的選票，要不然柯文哲現在無一官半職，哪有多的政治資源可以還，立院八席立委的「人頭」還有足以左右藍綠2028大位的關鍵選票。

再來輸家，國民黨是最大輸家。2025年「藍白合」堪稱「愛到最高點」，屢屢在國會、在大罷免投票重挫民進黨，甚至攜手提彈劾賴清德總統案，但這都在柯文哲重出江湖後起了質變。

柯文哲深知他的支持者對民眾黨淪為「小藍」是不滿與失望的，觀察他連日來從北到南的政治語言，典型的「藍綠各打五十大板」手段，簡單地說，「藍白合」不是他的政治信念，也不是民眾黨的生存之道，「保持彈性，觀察輿情」才是民眾黨能繼續有話語權之道。

國民黨處境十分難堪，開戰，兩敗俱傷；隱忍，只會讓柯文哲得寸進尺。國民黨為何不敢現在就跟柯文哲魚死網破？一方面，國民黨重心現在都在「鄭習會」大事，另一方面，國民黨還沒有出現「超級母雞」，可以有底氣不甩柯文哲，也能獨力拿下2028江山。

柯文哲會有傷嗎？頂多是皮肉小傷。為何？柯文哲的政治之路走的就是「大賣空」的手法，藉著網路聲量與非典型政治風格，就能跟民進黨、國民黨「坐地喊價」，而國民兩黨又都需要柯文哲的這樣的次要敵人，才能打倒主要敵人。

民眾黨立委陳昭姿說，柯文哲就是快言快語，別傻了，柯文哲的「快言快語」都不是無心之過的失言，都是他經過精心算計後，才下單離手。

柯文哲 民眾黨 國民黨

上一則

白營提軍購草案訂上限4000億元 藍斟酌另提版本

下一則

冷眼集／削減蔣萬安光環 蕭美琴卓榮泰喊「台灣101」酸度破表

延伸閱讀

預算案吵成一團 柯文哲批賴清德搞鬥爭 像明朝崇禎帝

預算案吵成一團 柯文哲批賴清德搞鬥爭 像明朝崇禎帝
觀察站／藍逢權力重組 外有柯文哲復出增變數

觀察站／藍逢權力重組 外有柯文哲復出增變數
柯文哲：賴清德每天搞鬥爭讓國家亂糟糟 行為像崇禎皇帝

柯文哲：賴清德每天搞鬥爭讓國家亂糟糟 行為像崇禎皇帝
柯文哲稱藍別高估實力 國民黨：為大局往前看

柯文哲稱藍別高估實力 國民黨：為大局往前看

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿