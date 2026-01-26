預算案吵成一團 柯文哲批賴清德搞鬥爭 像明朝崇禎帝

民眾黨主席黃國昌（左二）、前主席柯文哲（左）25日參加「高雄轉型、青年未來」座談會。（記者徐白櫻／攝影）

立法院朝野為今年度中央政府總預算案審查吵成一團，民眾黨 前主席柯文哲 昨天說，政府要解決人民很多問題，事情都做不完，賴清德 總統不該每天搞鬥爭，把國家搞得四分五裂。對於外界稱賴清德為「清德宗」，柯直言，這行為不像「清德宗（光緒皇帝）」，較像明朝的崇禎皇帝。

柯文哲南下高雄參加「高雄轉型青年未來」座談會，談到政府要協助解決很多問題，他打趣說發現坐牢滿輕鬆的，每天只有發呆、讀書，出來後還被妻子陳佩琪罵說「我們在外面比你在裡面辛苦，在外面要去抗議，你都躲在裡面休息」。

柯提到，自己交保後起手式是推人工生殖法修法，這個沒有意識形態、沒有藍綠或統獨，但當時跟民進黨立院黨團總召柯建銘說「給你台階下，生殖法過、總預算軍購我來處理，要讓國家正常運作」，結果民進黨不願意，就是要亂，為反對而反對。

柯文哲說，他要誠摯跟賴清德講：認真工作就好，為何要把國家搞得四分五裂？周一工作至周七，每天做一點，這樣保證會連任，不該每天搞鬥爭、國家亂糟糟，「賴清德要當清德宗（光緒皇帝），我看他比較像明崇禎皇帝」，至少清德宗還想要力爭上游，只是運氣不好遇上甲午戰爭、八國聯軍。他說，「整個民進黨裡面，偏執狂只有賴清德一個」，但這個偏執狂站在最高的位置，整個國家亂糟糟，不知道要如何。

對於柯文哲說若綠營支持修正「人工生殖法」，他就會處理總預算及軍購案，民進黨團書記長陳培瑜批評，柯文哲和民眾黨團根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼，這不是政黨協商該有的樣子；預算該審就審，法案該談就談，不要把國防當人質、把民生當籌碼。

此外，民眾黨貫徹兩年條款，現任六名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷確定月底請辭，立法院下周將部分換血，將遞補立委者包括資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍及陸配李貞秀等人。

柯文哲近日對藍綠左右開弓，被解讀在「校正回歸」白營路線，此舉在藍營內部掀起討論，基層擔憂柯文哲的不可預測性，恐讓2024藍白破局重演，成為在野合作最大變數與破口。不過，藍營人士認為，在民眾黨主席黃國昌領導下，藍白合作架構穩固，柯文哲個人影響力已非決定性因素。

國民黨副主席蕭旭岑認為，柯文哲快人快語是「善意提醒」，國民黨應實事求是、保持謙卑。桃園市議員凌濤則說，在藍白合作穩定推進、2026選舉協調期間發表這類言論，時機敏感，甚至解讀「柯文哲可能已把蔣萬安當成2028的假想敵」。

有藍營立委透露，柯日前發言一出，不少支持者確有情緒，無論這段時間以來藍白合作再順暢，基層對當年藍白破局的混亂傷痕太深；這些情緒到了一定程度，國民黨不可能笑罵由人，無所作為。

藍營看法分歧，但黨務人士評估，柯文哲雖擅長兩手策略，但其能量也隨司法案件消退；而黨主席鄭麗文和黃國昌合作順暢，鄭麗文日前也僅就「公共政策看法不同」的角度來評論柯的說法，對於大罷免，國民黨是否高估自己，未多著墨，「白營僅一顆太陽」，是藍營普遍認定趨勢。