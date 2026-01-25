柯建銘再選總召 王世堅勸交棒 黨內認柯續任機率增

我的頻道

記者蔡晉宇、屈彥辰／台北25日電
民進黨立院黨團總召柯建銘表態再選總召。(本報資料照片)
民進黨立院黨團總召柯建銘表態再選總召。(本報資料照片)

民進黨立院黨團幹部將在本月底任期屆滿改組，黨團總召柯建銘已表態「會去登記」。民進黨立委王世堅昨表示，賴清德總統已多次懇請柯建銘知所進退，他斗膽呼籲，柯建銘是不是能為國家知所進退；民進黨立委吳思瑤說，黨團有很多優秀同仁，在新會期願意為國會撥亂反正，期待黨團同仁站出來。

柯建銘發起大罷免，最終大失敗收場，成為黨內追究責任戰犯，連賴總統都喊出黨團應改組，但最終柯建銘挺過逼退危機，本會期續任總召。

王世堅表示，希望柯建銘能夠交棒，現在已不是過去政黨非得鬥得你死我活不可，朝小野大一定要透過朝野協商解決所有政治困境。

吳思瑤說，不管是同額、協調或票選產生新的幹部，都是民進黨慣有機制。她強調，對民主這件事，民進黨非常有經驗，黨團也有非常多優秀同仁，在新會期願意服務黨團。

據了解，與大罷免落幕時黨內逼退柯建銘的龐大聲浪相較，當前綠營內部多轉為觀望；連原本最積極逼退柯建銘的新潮流，目前雖仍為總召接棒人選準備，但也認為尊重柯建銘意願很重要。

黨內人士觀察，大罷免後柯建銘改以哀兵策略，到行政院開行政立法協調會報、對立院議題都不再強勢主導，開放更多溝通。

有派系人士認為，柯建銘續任總召的機會增加，原因是接棒人選還沒熱身好，且柯仍是當前派系平衡下的最大公約數。也有非賴系立委說，只要柯建銘不再暴衝，比起讓新系人馬任總召，非賴陣營現在反而較希望柯續任。

但也有黨內人士說，朝小野大政治格局不變情況下，柯建銘能否續任總召，並非全操之在己，仍要視高層態度、各派系反應而定。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，賴清德可能會迫於現實讓柯建銘續任，民進黨內目前也沒有人有意願挑戰，他認為柯建銘續任總召機率很高。

去年大罷免失利，民進黨立委王世堅曾帶了包衛生紙去開民進黨中常會，要求柯建銘自己去...
去年大罷免失利，民進黨立委王世堅曾帶了包衛生紙去開民進黨中常會，要求柯建銘自己去擦屁股。（本報資料照片）

延伸閱讀

續任機率增 柯建銘或再選民進黨團總召 王世堅勸交棒
民進黨內逼宮聲浪降低 柯建銘續任總召機會增
只說做完這屆立委、沒說卸任總召 柯建銘：我會去登記
觀察站／賴卓蠻牛硬闖瓷器店 和解咖啡難續杯

