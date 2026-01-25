新聞眼／王世堅此言差矣 何止柯建銘要知所進退

去年大罷免失利後，民進黨立委王世堅曾帶了包衛生紙去開民進黨中常會，要求民進黨立院黨團總召柯建銘自己去擦屁股。（本報資料照片）

不惜挑戰賴清德總統意志，民進黨 立院黨團總召柯建銘 揚言將登記參選下會期總召。立委王世堅 直白點名，柯建銘「為國家知所進退」，說話算話，才是男子漢大丈夫。但王世堅所言差矣，老柯固然難辭其咎，若真要「為國家負責」，柯建銘恐非唯一，甚至未必是核心。

大罷免大失敗，民進黨把柯建銘視為最大戰犯，要他自宮謝罪。但這場政治豪賭傾黨國之力，絕非一位立院黨團總召所能獨斷獨行，柯建銘充其量是前線執行者，真正在幕後拍板、縱容、甚至默許擴大衝突的是府院高層，結果卻是「基層挫敗、總召扛責、高層全身而退」，當然難以服眾。

賴總統一度公開施壓喊話支持黨團改選，但老柯負隅頑抗，最後不了了之，僅由民進黨前秘書長林右昌下台扛責，民進黨大罷免重傷，也重創賴總統的黨內威望。

柯建銘日前表示，做了25年總召，本屆做完也要下課、告老還鄉。柯建銘明確表達這是最後一屆立委任期，但民進黨團幹部改選23日開放登記，他已表態將登記連任。

老柯公然與高層較勁，王世堅24日開出第一槍表示，現在已經不像過去政黨非得鬥得你死我活不可，朝小野大一定要透過朝野協商解決所有政治困境；賴主席也多次懇請柯總召應該交棒，他個人斗膽呼籲，柯總召能否為國家知所進退，在這個最高點歷史留名。先前柯建銘也說過擔任總召到本會期結束，希望柯建銘說話算話、言出必行。

本屆立委擔任黨團總召，這是老柯從政生涯最後一役，他的劇本已經寫好，只是高層不能接受。對柯建銘而言，由他一人扛下執政過錯，他當然心有不甘；放眼行政院長卓榮泰覆議八戰八敗、總預算空前僵局、不副署毀壞憲政秩序，卓揆還帶頭嗆聲在野黨倒閣，但他若自知不適任，最低社會成本的解套方式就是自行請辭，何必大動干戈發動倒閣、甚至解散國會，讓國家再度陷入對立、空轉的危機？

不只卓揆駑馬戀棧，賴總統提出1.25兆台幣不透明的國防特別預算，甚至違背選前要赴立院國情報告的承諾，兩岸對立、國家兵凶戰危，從民進黨台南市長初選結果可看出，台南選民支持非賴系立委陳亭妃出線，其實正是對賴總統投下一次不信任投票，民怨清晰可見，只有賴系選擇視而不見。

柯建銘當然該為任意發動大罷免、製造朝野對立負責，但府院黨才是掌握實權的執政高層，王世堅不能「柿子挑老的吃」，眼看該負責的層峰都還賴著不走，老柯當然自認要老驥伏櫪。