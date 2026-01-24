美才喊話 藍白第8度封殺1.25兆軍費案

我的頻道

台灣新聞組／台北24日電
國民黨團與民眾黨團提案要求賴清德總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，立法院會23日在藍白人數優勢下通過提案。（記者陳正興／攝影）
政院去年提出8年投入1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）國防特別預算條例，國民黨民眾黨立院黨團提案邀請賴清德總統赴立院，對此進行國情報告，該案已過1個月協商期。立法院昨日針對「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，展開表決大戰，藍白以人數優勢55票，對上民進黨反對51票，全案通過。

本報系聯合報報導，針對立法院決議，總統府未回應。

藍白昨再提出修正動議，建請賴總統履行2023年12月30日於總統候選人電視辯論會所作承諾「總統都有義務應立法院要求，到國會進行國情報告」，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規畫進行國情報告，並接受立委諮詢。

另外國民黨、民眾黨立院黨團昨天再度以人數優勢，封殺民進黨團針對議程的提案，第8度未將1.25兆元軍購特別條例草案交付委員會審查。據了解，民眾黨團將於本周末提出軍購條例版本，於下周二程委會列案、下周五院會力拚一讀付委，而藍營版本仍在醞釀中，可能於下會期才會提出。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團有自己步調，會按照程序進行。他說，這周末他們會再開內部諮詢會議，邀請陸海空軍的專家共同參與，而時程上則在等賴總統回應，如果多數的台灣人民認為賴總統講的有道理，他以黨主席的身分保證，民眾黨團八票都支持行政院版，但目前為止還沒有聽到賴總統回應。

國民黨團書記長羅智強則說，國民黨團的立場是希望賴總統來立法院說明，其他各種可能性都在研商中，也會和民眾黨團溝通。國民黨立委賴士葆表示，在野黨不是不審軍購特別條例，AIT處長谷立言應勸賴總統，不要這麼傲慢，要來國會說明解釋，可以不用一問一答，用統問統答都可以。國民黨沒有要阻擋，是要一個說明，谷立言砲口應該要指向賴總統而不是在野黨。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，任何國家的國防都要有全民共識，要朝野一致支持，在特別條例審查後，詳細的內容項目、規模、期程及財源，也要立法院慎重討論，最後才能定案，呼籲在野黨別再阻擋。

此外，今年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰日前下戰帖要與國會辯論，藍白要求電視公開辯論。國民黨團昨在院會提案，就新興資本支出部分辦三場電視辯論，由「國民黨三長VS行政院三長」進行。立法院長韓國瑜說，依黨團共識，此案逕付二讀不表決、交付協商。

提案表示，卓榮泰無心且無能治國，卻長於政治操弄，罔顧行政院對立法院負責，須受全國最高民意的國會監督憲政義務，卻喊話要求立法院辯論預算，又龜縮反悔，混淆監督制衡憲政體制，實自曝其短，貽笑大方。政府「依法」編列預算，「依法」施政，賴卓選前是人民公僕，執政後變慣老闆。

台北中國時報報導，民進黨團副書記長林月琴批評，藍白是把立法院當幼兒園？還是當電視台通告？許願想做什麼就做什麼，總預算明明可以在付委後，仔細、嚴謹、充分地和行政院討論和辯論，也都會全程直播，而且在國會殿堂的一言一行，都需要負起任責任。「要辯論、要討論，就付委」。

台灣安全不應由軍火商主導

與習近平通話後 巴西總統魯拉宣布對中國部分免簽

挺台1.25兆軍購 谷立言：自由非免費 美不應獨自承擔防衛重擔

民眾黨版軍購特別條例周末定稿 國民黨尚未拍板

