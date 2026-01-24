我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

賴清德：別擋國防特別預算 在野：請美國快交貨

台灣新聞組／台北23日電
賴清德總統表示「自由不是免費的」，要在野黨不要再擋國防特別預算。(記者黃義書／攝影 )
賴清德總統表示「自由不是免費的」，要在野黨不要再擋國防特別預算。(記者黃義書／攝影 )

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言力挺賴政府1.25兆（台幣，下同，約400億美元）國防特別預算，並強調「自由不是免費的」。對此，賴清德總統昨表示，「自由不是免費的」，敬請在野黨不要再擋國防特別預算。民眾黨主席黃國昌認同自由不是免費，但他強調，「我們花錢買的東西總應該拿到吧？」

賴總統表示，Freedom Is Not Free是美國的一句俗諺，就刻在華盛頓特區的韓戰老兵紀念碑上面，也是美國人民對於美國軍隊保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

賴總統說，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。

他說，敬請在野黨不要再擋了，應讓國防特別預算盡速審議完畢，讓國軍能在第一線毫無畏懼保家衛國。

民進黨秘書長徐國勇說，自由當然不是免費，台灣的自由也不是免費，多少人被已故總統蔣中正、蔣經國槍斃，都是用生命換來。他呼籲在野黨要做忠誠的在野黨，讓國防相關預算盡快付委。

黃國昌表示，谷立言說「自由不是免費的」，這句話當然沒錯，這也是為什麼台灣人民花這麼多錢買軍購。但台灣人民花這麼多錢買軍購，沒拿到這些武器要如何提升國防戰力？

國民黨立委賴士葆認為，谷立言所言就是要台灣繳「保護費」，台灣願意買武器，但請美國趕快交貨，錢付了卻沒有拿到，難道國會不該講話？

此外，美國聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）率團訪台昨會見賴總統，他表示，賴總統提出的國防預算規畫，已在美國國會獲得高度關注。

他說，台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。

谷立言 黃國昌 賴清德

上一則

醫美夫妻竊電 2員工管理比特幣礦場半年 判賠台電3348萬

下一則

「台版地面師」案外案…新北戶政員洩個資 10年獲利千萬

延伸閱讀

認了新北市長民調落後 黃國昌：60歲以上輸到慘不忍睹

認了新北市長民調落後 黃國昌：60歲以上輸到慘不忍睹
賴清德接見華府智庫訪團夾帶2軍火商 遭質疑欲蓋彌彰

賴清德接見華府智庫訪團夾帶2軍火商 遭質疑欲蓋彌彰
黑白集／一味蠻攻硬打 賴清德「戰略期中考」能及格？

黑白集／一味蠻攻硬打 賴清德「戰略期中考」能及格？
民眾黨版軍購特別條例周末定稿 國民黨尚未拍板

民眾黨版軍購特別條例周末定稿 國民黨尚未拍板

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
中天記者林宸佑。(本報系資料照片)

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

2026-01-18 10:19
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報系資料照)

中天主播收押禁見 電視台：望司法公正審理 勿枉勿縱

2026-01-17 11:20

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星