我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

朝野協商破局 TPASS等新興預算 最快3月初通過

記者唐筱恬、黃婉婷／台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院發言人李慧芝指出，在野所提為「決議案」，並非三讀通過的法律案或預算案。(本報資料照片）
行政院發言人李慧芝指出，在野所提為「決議案」，並非三讀通過的法律案或預算案。(本報資料照片）

今年度中央總預算案持續卡關，立法院財政委員會昨天針對ＴＰＡＳＳ等718億元新興計畫先行動支案召開朝野協商。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱反對僅放行2％預算，發言完後隨即離去，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷嗆聲，「民進黨不要落跑」，雙方無共識，最後全案保留送院會處理。

據立法院人士推估，由於藍白提案是於1月16日在院會逕付二讀，歷經法案一個月冷凍期後，剛好適逢農曆春節與二二八連假，因此最快3月初通過動支案。

行政院發言人李慧芝指出，在野所提為「決議案」，並非三讀通過的法律案或預算案；預算仍要經過完整的審查程序，政院希望每筆預算都能被實質審查，明確使用範圍和金額，避免造成公務員為難，且就算先行動支，未來審議時還是有被刪除的可能。

李慧芝指出，行政院想要執行每一筆預算，在野所提的僅占總預算規模的2.4%，但不只這718億元很重要，其他2.9兆元也很重要，希望每一筆預算都能被實質審查，行政院才能實質動支。

鍾佳濱表示，在野黨主張先行動支718億元，但「不能只施捨2％」，其餘98％、約3兆元預算攸關人民生活，包括花東軌道計畫、防災救命錢「二備金」等，呼籲在野黨盡快審查總預算。

民進黨團幹部發言完後，隨即離開協商現場。張啓楷嗆聲，「民進黨不要落跑」，並稱民進黨違法擺爛在先，在野黨補破網解決民生預算，結果執政黨還是一直擋；政院就是始作俑者，行政院長卓榮泰故意製造對立、撕裂台灣。

昨主持協商的國民黨立法院黨團書記長羅智強在現場一一詢問部會官員，是否同意先行動支該部會的新興預算？中選會、國防部、財政部等官員均稱盼審查整部總預算。羅智強最後宣布全案保留送院會處理。

民進黨 羅智強 民眾黨

上一則

只說做完這屆立委、沒說卸任總召 柯建銘：我會去登記

下一則

解決大老婆復仇…財部擬修「遺贈稅」死前2年受贈按比例繳稅

延伸閱讀

總預算卡立院…卓榮泰嗆辯論又反悔 黃國昌：剩一張嘴

總預算卡立院…卓榮泰嗆辯論又反悔 黃國昌：剩一張嘴
黑白集／政治人物吵小恩小怨 不怕選民看了厭煩嗎？

黑白集／政治人物吵小恩小怨 不怕選民看了厭煩嗎？
被彈劾人賴清德函覆立院 明天不列席審查會

被彈劾人賴清德函覆立院 明天不列席審查會
藍白放行718億預算 先動支38項逕付二讀 政院批僅占2.4%

藍白放行718億預算 先動支38項逕付二讀 政院批僅占2.4%

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
中天記者林宸佑。(本報系資料照片)

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

2026-01-18 10:19
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報系資料照)

中天主播收押禁見 電視台：望司法公正審理 勿枉勿縱

2026-01-17 11:20

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」