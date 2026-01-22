再提1.25兆台幣國防特別預算 賴清德：國無外患 國恆亡

中華民國總統賴清德出席「2026 CWEF天下經濟論壇」，針對「台灣的新局與未來 」為題發表演說，他在演說中表示要推動國防工業，有堅強的國防，經濟發展才能獲得保障，沒有國家安全，經濟再繁榮也只是為人作嫁而已。（記者許正宏／攝影）

台美關稅 談判底定，中華民國總統賴清德 今出席「2026CWEF天下經濟論壇」時他以天時、地利、人和，提出未來政府規畫的三大產業方向，包括發展AI新十大建設，預計投入1.5兆（台幣，下同），創造15兆產值；強化國防韌性發展國防工業；推動和各國發展雙邊關係，利用台美EPPD平台進一步深化台美對關稅條件下的各項經濟合作。

賴清德也再度提及1.25兆國防特別預算，強調中國對台文攻武嚇不斷，「國無外患，國恆亡」，我們要把中國的威脅，當作是台灣砥礪更安全、更進步、更繁榮的力量 。有堅強的國防，經濟發展才有辦法得到保障。國防非常重要，除了年度國防預算，政府也提出了國防特別預算， 八年為期共1.25兆，要打造「台灣之盾」，建立智慧化的攻防體系。

賴清德以「台灣的新局與未來」發表演說，他表示，政府面對對等關稅全程掌握，從川普 總統競選的時候，到川普當選的時候，每一次談到對等關稅，我們都非常注意。他說，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊非常辛苦，對等關稅從最高的32%，去年7月9號沒有談定，但美國破例的先給予台灣20%的暫行關稅，現在降到15%且不疊加，跟日、韓主要的競爭國家，「我們站在同一個起跑點」。

賴清德指出，根據天時、地利、人和，政府規畫未來產業發展三大方向。就天時而言，為迎接智慧化時代到來，確保台灣在下一個時代競爭優勢，行政院推出AI新十大建設，預計投入1.5兆，創造 15兆產值；至2040年前，培養出50萬個AI應用人才。

其次是掌握地利，賴總說，中國的確對台灣是威脅，無庸置疑，文攻武嚇不斷、對台統戰滲透更是進入到各個層面去，但是有道是「國無外患，國恆亡」，我們要把中國的威脅，當作是台灣砥礪更安全、更進步、更繁榮的力量 。

但他要再次強調，捍衛國家主權的決心不會改變；我們世世代代維護民主自由生活方式的堅持不會改變；我們維持兩岸和平發展的努力不會改變，在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話交流促進和平共榮的承諾也不會改變。

賴清德說，要落實這些主張的前提，必須要有堅強的國防，有堅強的國防，經濟發展才有辦法得到保障，就像健康是非常重要，沒有健康再大的財富也沒有用。沒有國家安全，經濟再繁榮，也是為人作嫁而已，所以國防是非常重要。

賴清德指出，第三個是人和。台灣因中國的阻撓，要參與多邊的區域經濟困難。過去我們花了非常多的力量加入WTO，但是WTO在多邊的功能上面，也沒有達到原先預期的目標，甚至美國總統川普還揚言退出。

賴清德說，過去我們需要時間，現在我們仍然需要時間，但是另外一個角度看，「世界需要現在的台灣」，所以我們跟美國簽訂21世紀貿易倡議第一階段，後續也會持續；我們也跟美國簽訂經濟繁榮夥伴對話（EPPD）；再不久，台灣跟美國就要進行EPPD的在這個平台上面去進行進一步深化台美的經濟合作，在對等關稅談判的條件下，去深化台美的經貿合作。

賴清德說，他希望，太陽不管從什麼時候升起、在什麼地方升起，都可以照得到台灣企業，這就是台灣的經濟戰略，我們一起努力，台灣已經走上世界舞台，也已經走進了舞台的中心，台灣有能力不僅可以讓我們的國家更好，我們也有能力，來推動世界的進一步繁榮發展。