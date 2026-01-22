藍縣市長提名 江啟臣楊瓊瓔相持不下 盧秀燕挨批沒幫忙

我的頻道

台灣新聞組／台北22日電
國民黨主席鄭麗文21日主持中常會，會中鄭麗文說明縣巿長黨內初選辦法。在完成提名之後開啟藍白的協調機制；也希望能夠在最短的時間之內完成提名。（記者黃義書／攝影）
國民黨主席鄭麗文21日主持中常會，會中鄭麗文說明縣巿長黨內初選辦法。在完成提名之後開啟藍白的協調機制；也希望能夠在最短的時間之內完成提名。（記者黃義書／攝影）

國民黨備戰九合一選舉，部分縣市長提名卻陷僵局。國民黨主席鄭麗文昨天表示，提名一定要合乎黨內程序和遊戲規則，不會因任何一人的特殊需要而改變，否則每個縣市都有特殊要求和考量，制度就蕩然無存，爭議就會不斷產生，也難要求黨內團結。

國民黨台中市長提名協調卡關，新北則擬安排李四川與劉和然在月底前完成協調，盼農曆年前提名；新竹縣則有立委徐欣瑩與現新竹縣副縣長陳見賢兩強相爭，將進入初選。

根據TVBS最新民調，新北市長選戰若藍白合共推李四川對上民進黨立委蘇巧慧，李四川獲得47%支持度，蘇巧慧32%，領先15個百分點，另有20%民眾沒意見。相較之下，黃國昌對決蘇巧慧以33%對39%落後6個百分點，劉和然則以29%對38%落後蘇巧慧9個百分點。

鄭麗文昨在國民黨中常會指出，黨內有些地方競爭激烈，國民黨會一改過去大家認為的醬缸文化，大開大闔、遵守制度，沒有內定人選或黑箱作業，公平的遊戲規則才是奠定黨團結的基礎，爭取過程中難免會有爭執，多年來大家是選舉老將，應該可用平常心看待，也希望參選人願賭服輸。

鄭麗文說，最近協商的多數是藍營執政縣市，既然非艱困選區，有超過一名以上參選人競爭是正常的事，黨內人才濟濟，大家都希望為民服務，重點是要能順利產生最強人選。

在新竹縣方面，鄭麗文說，因兩人各有主張，協商未果只能進入初選程序，黨的規定就是「民調7成、黨員投票3成」，在公告領表、正式登記初選後，合格的參選人可再協商，改變七三的遊戲規則，但是必須是共識決；如果依然無共識，就回歸黨的規定。

鄭麗文提到，有人質疑陳見賢仍然擔任地方黨部主委，有不公的疑慮；只要正式進入初選、領表登記成為參選人，就必須請假，因為會有球員兼裁判的疑慮，在此之前，國民黨沒有要求辭黨職或請假的規定。她以文傳會主委吳宗憲為例，由於宜蘭沒有進入初選，她不會要求吳辭職或請假。

至於台中協調進度，鄭麗文說，手心手背都是肉，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都是一流人才，大家不要太過焦慮，有人說台中市長盧秀燕沒幫忙，但其實市長、議長都很關切，秘書長李乾龍也奔走多趟，大家認為黨中央該做的都有在做，參選人有不同想法和堅持，黨部會不斷溝通。

不過，藍營人士指出，江、楊上次協調，黨中央完全沒準備任何民調依據，導致雙方各說各話，連下次何時再協調都沒敲定，黨中央處理作法，讓基層小雞相當焦慮。

鄭麗文說，在野力量必須團結，國民黨必須勝選，2028必須政黨輪替，此時絕對不能親痛仇快；不管初選或協調過程如何，她對贏得大選有高度信心。

國民黨 鄭麗文 民調

