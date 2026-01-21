我的頻道

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

陳亭妃拜會南市議會綠黨團 未簽3點協議整合觸礁

記者萬于甄／台南21日電
將代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃（左一），20日上午拜會市議會民進黨團，議長邱莉莉（左二）等人出席。（記者萬于甄／攝影）
民進黨台南市長黨內初選競爭慘烈，泛綠25名議員力挺賴清德總統嫡系子弟、立委林俊憲，結果由立委陳亭妃出線，陳昨拜會議會民進黨團，黨團提出「與郭信良明確切割」等3點協議，陳對與郭切割未表態，並未簽署，議長邱莉莉、黨團總召李宗翰都喊「惋惜、遺憾」，陳則表示尊重，綠營整合第一步觸礁。

立委兼民進黨南市黨部主委郭國文說，黨團提出的3點協議是真正化解議員之間心結最好的方法，陳沒有簽署，實在很遺憾，但黨部主委角色以對政黨為主，參選人該努力面對的，他不便越俎代庖。

黨內人士認為，該聲明第1點就緊抓前議長郭信良議題，無疑是對陳亭妃「下馬威」。

一名地方藍營民代說，先前正、副議長選舉造成綠營內部分裂的心結難解，民進黨團此方式凸顯邱莉莉要鞏固自己議長連任，不排除進一步影響綠營選情。

南市議會民進黨團以「民進黨勝選共同聲明」提出3項具體要求，盼陳亭妃明確承諾，包括「秉持民進黨創黨40周年精神，謹守清廉、勤政、愛鄉土的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割」、「不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人」、「大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人」。

據了解，陳亭妃口頭承諾不輔選國民黨籍議員候選人，也表達正、副議長選舉會尊重黨團自主立場，但對切割與郭信良的關係部分並未表態，陳最後未在共同聲明簽署；事後對於該分聲明，陳亭妃僅說「尊重」。

李宗翰說，陳亭妃已口頭承諾尊重黨團自主產生正、副議長人選，但對23名議員連署的共同聲明未簽署，「感到相當遺憾」，會談氣氛與雙方事前期待恐有落差，後續仍會透過對話，讓民進黨在2026年取得勝選。

邱莉莉說，相信陳亭妃拜會具備誠意，但遺憾雙方尚未完全取得共識，該連署聲明意在以公開透明方式，回應市民關切、化解疑慮，陳亭妃僅口頭承諾，未能落實為書面文件，令人惋惜，盼持續保持溝通。

陳亭妃抵達議會時邱莉莉出面迎接，隨即閉門會談，最後未簽署聲明的黨籍議員，包括郭清華、陳皇宇、蔡秋蘭、吳通龍、李偉智、陳碧玉、陳秋萍、陳怡珍、周麗津、李啟維，其中李啟維初選時挺林俊憲。

對於綠營整合問題，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介說，民進黨家務事不便評論，國民黨會團結所有力量，做好各種努力與準備打贏這場選戰。

