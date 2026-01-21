我的頻道

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

賴清德不出席立院報告 在野立委以象徵皇帝專制人形立牌提問

記者潘俊宏／台北21日電
賴清德總統21日不出席說明立法院的彈劾案，立法院長韓國瑜(最後排右四)一旁的座位虛置，國民黨及民眾黨立委準備賴總統的人形立牌進入立法院備詢，民眾黨團總召黃國昌(前)先說明彈劾案。(記者潘俊宏／攝影)
針對藍白立委發起的彈劾案，總統府日前回覆立法院確定賴清德總統不出席。國民黨立法院黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌今天一早分別拿著賴總統的人形立牌進入立法院準備備詢。

總統府日前發聲明表示，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，也不能課予憲法所無之義務，為符合憲政體制，不予列席。立法院長韓國瑜一早開始主持全院聯席會議，表示依法邀請賴總統前來。開始會議時，國民黨及民眾黨分別拿著象徵皇帝專制的賴總統人形立牌進入議場，並且在一旁豎起彈劾文全文，會議一開始邀請彈劾案領銜發起人國民黨立法院黨團總召傅崐萁與黃國昌說明彈劾案。

賴清德總統21日不出席說明立法院的彈劾案，國民黨立法院黨團書記長羅智強21日一早...
傅崐萁表示，這是依照憲法、超過一半的立委連署邀請賴總統前來立法院說明報告政策，直指賴政府為討好美國掏空台灣產業，尤其是台灣的台積電與科技產業，並編列超高的國防預算與5000億美金，短時間就以數兆台幣掏空台灣。

黃國昌表示，立法院依照職權提出彈劾案，不施行國會通過的法律，任意強行施政，這是憲政史上絕無僅有，掌握權力的民進黨已經忘記過去的理想。

賴清德總統21日不出席說明立法院的彈劾案，國民黨立法院黨團書記長羅智強21日一早...
