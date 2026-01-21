大罷免亮票 趙少康判拘役55日緩刑 同日發表新書 藍綠白要角出席

我的頻道

記者鄭媁╱台北21日電
中廣前董事長趙少康(右四)20日院發表新書，國民黨主席鄭麗文(右三)、立法院長韓國瑜(左)、考試院前院長關中(左四)、民眾黨主席黃國昌(右)、民進黨團總召柯建銘(左)等人出席。(記者季相儒／攝影)
中廣前董事長趙少康(右四)20日院發表新書，國民黨主席鄭麗文(右三)、立法院長韓國瑜(左)、考試院前院長關中(左四)、民眾黨主席黃國昌(右)、民進黨團總召柯建銘(左)等人出席。(記者季相儒／攝影)

中廣前董事長趙少康去年「726」大罷免投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票違反選罷法，台北地方法院昨判趙拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫台幣5萬元。此外，他昨天在立法院舉行新書「七十少年」發表會，藍綠白政壇要角齊到場致意，出現難得的另類「三黨大和解」。

針對緩刑理由，台北地方法院指出，趙少康犯後勇於承認錯誤，並且承諾日後絕不再犯，堪信確有悔悟之心，因此所宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年。可上訴。趙則表示，會再跟律師討論是否上訴。他開玩笑稱：「我在想要不要去給他關55天算了，什麼都做過，沒坐過牢。」

趙少康昨舉行「七十少年」新書發表會，考試院前院長關中、行政院前秘書長薛香川、國民黨主席鄭麗文、台北市前市長郝龍斌，以及多位藍營立委、議員到場。趙少康說，當年的大和解咖啡就在立法院群賢樓二樓喝的，「今天有不同黨派領袖在場，希望朝野能更和諧，讓和解咖啡『續杯』」。

立法院長韓國瑜表示，當年被稱「政治金童」的趙少康掀起全台政治旋風，和施明德喝大和解咖啡，造成政壇極大震撼；趙少康開創太多台灣民主不可思議的先河，值得後輩學習。

柯建銘致詞時自稱是「萬藍叢中一點綠」，他和韓國瑜、趙少康都是1993年的同事，當時趙已是第三任立委，算是他和韓的政治前輩；趙少康看盡春花秋月，他只想問：「什麼時候大和解咖啡續杯？」這個比較重要。

國民黨團總召傅崐萁說，朝野本來就該和解，大家同心協力守護國家，看到趙少康行俠仗義，沒有私心，為國家，成為和解咖啡推手，真的很感動。

民眾黨主席黃國昌說，30年前趙少康和施明德有氣度、胸襟和視野，為台灣坐下來，跨越彼此歧見，幫當時混濁的台灣政壇打出新的道路；賴總統曾邀韓國瑜到總統府喝咖啡，有沒有心做成事，最後的結果，大家瞭然於胸。

趙少康回應表示，如果大家願意，他可以扮演媒婆，把不同黨派結合在一起，大家互讓一步，朝野就可以和諧，很多法案政策就能推動，否則僵在這裡，非國家之福。

鄭麗文事後受訪時也說，期盼朝野能理性對話，但是很無奈，到目前沒有感受到來自執政黨的任何善意，「喝大和解咖啡我隨時候教，隨時奉陪」。

國民黨主席選舉期間，鄭麗文與郝龍斌陣營激烈廝殺。鄭麗文昨在台上與趙少康互動熱絡，不時交頭接耳，郝龍斌則在台下，未與鄭互動。趙少康會後受訪透露，三人上周一同吃晚餐，大家互相擁抱、握手，兩人「早就已經和解了」。鄭麗文也說，「選舉過了就翻篇了」，國民黨面對內外交迫的挑戰，必須快速整隊團結，擔起護住台灣民主，開創和平的重責大任。

