賴清德拒出席彈劾總統審查會 藍白譴責：默認人民質疑

台灣新聞組╱台北21日電
立法院針對總統彈劾案舉行全院委員會，賴清德總統確定不出席。(本報資料照片)

藍白立院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今舉行全院委員會審查，並邀被彈劾人賴總統說明。總統府昨下午發函給立法院指出，依據憲法法庭判決意旨，立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，為符合憲政體制，總統將不列席全院委員會說明。

對於賴總統拒絕列席彈劾案審查會，國民黨團批評賴藐視民意、踐踏憲政，證明了其心虛與怯懦，更等同「默認」人民對他的質疑；國民黨全體立委會嚴審彈劾案，並將賴政府違法亂紀攤在陽光下，議場上的那張空椅子，將成為賴總統逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。

民眾黨團則質疑，彈劾總統權是立法院對總統及副總統提出的憲政追究程序，需經全體立委二分之一以上提議、三分之二以上決議，通過後再向憲法法庭聲請審理；憲法法庭現在都是賴總統人馬，但賴總統連到立法院面對憲政程序都要閃，「賴清德到底有多怕立法院？」

民眾黨秘書長周榆修還表示，賴總統擔任台南市長期間不進議會備詢，現在就連立法院審查總統彈劾案也不到，「賴式憲法不意外」。

賴總統彈劾案為中華民國憲政首例。賴總統日前表示「彈劾是浪費時間」，昨正式拒絕列席全院委員會審查，也成為中華民國憲政史上首位堅拒列席審查的被彈劾總統。學者表示「可惜」。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，總統被提出彈劾，是憲政史上重大的事件，總統即使覺得自己不應該被彈劾，也應該公開說明針對被彈劾理由的回應。東吳大學政治系教授蘇子喬認為，賴總統可惜的地方是，如真認為彈劾無正當性，應列席說明，且在野黨也預期賴總統不會列席，賴總統列席反而能讓民眾眼睛一亮。

立法院排定今、明兩天舉行全院委員會審查彈劾案。由於賴總統不列席，今天審查會將由領銜提案人國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌說明彈劾意旨後，接著由朝野11位立委發言，每人發言十分鐘。

針對藍白的批評，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，在野黨所提出的彈劾案，理由依法無據；在野黨與其做這些繞過憲政機制的事，只是要賴總統來立法院做違憲的詢答，不如回到立委本務，好好審查年度總預算案及國防特別條例草案。

民進黨人士表示，彈劾總統案是藍白一手炒作的政治議題，在賴總統不會前來立院情況下，就是立院唱獨腳戲；民進黨基本態度就是論述清楚後，不會隨之起舞，避免替在野黨炒熱彈劾案。

彈劾 民眾黨 國民黨

