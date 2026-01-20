不到40歲的台肥總經理…陳右欣「勵志故事」將反噬賴總統

我的頻道

陳右欣28歲時就獲聘為柳營農會總幹事，是當時全台最年輕的農會總幹事。（本報資料照片）
陳右欣28歲時就獲聘為柳營農會總幹事，是當時全台最年輕的農會總幹事。（本報資料照片）

陳右欣或許沒想到當初滿心歡喜接下天上掉下來的台肥總經理「肥缺」，短短十天內，卻接連遭起底「黑歷史」，從個人到家族，無一倖免，從史上最年輕的農會總幹事，變成爭議纏身的酬庸肥貓。然而，這一切風暴的源頭就是拔擢才不配位、又用人唯親的賴清德總統，這樁人事案不僅推高了陳右欣的仇恨值，最後更勢必算在賴總統頭上。

任台肥總座前，陳右欣雖不具全國知名度，在柳營卻稱得上地方聞人。她在賴總統台南市長任內，在農業局擔任約聘人員兩年，2016年、28歲就當上柳營農會總幹事，「全台最年輕的農會總幹事」成為她最為人熟知的封號。

農會總幹事的產生包含資格審查與評分，包含學經歷、品德操守、工作表現等，最後由農會理事會決議聘任，但陳右欣在台南市政府當特約人員兩年就取得遴選總幹事資格，宛如搭高鐵的速度被形容為「前無古人」。她的父親陳宇翅過去也是柳營農會總幹事，父親的庇蔭恐怕才是關鍵。

除有好爸爸，陳右欣後來嫁給曾任台南縣議員的陳進雄之子，公婆在地方勢力不容小覷。在好爸爸及好公公加持下，陳右欣靠家族勢力，一路平步青雲。

不過，有好爸爸及好公公，人生可以少奮鬥20年，這樣只能說命好或運氣好，頂多讓人羨慕或嫉妒。真正讓陳右欣引發社會強烈不滿的卻是她的「好老闆」賴總統。陳右欣因幫賴總統輔選有功，不僅入黨一年就入列民進黨不分區第29名。在賴當選後，就進入農業部擔任專委，任職一年多表現平平，沒想到一年多後就三級跳到台肥擔任總經理，年薪估達800萬。

陳右欣赴任前夕還高調在臉書宣布動向，引起關注後悄悄刪文。比照過去台肥總經理的資歷，她的學經歷根本難以勝任，被外界質疑是酬庸，也是剛好而已。更何況，過去泛公股人事酬庸雖時有所聞，但多半是董事長這種門神性質居多的職務，要實際負責公司營運及成敗的專業經理人，甚少被拿來當成酬庸的職位，沒想到也被拿來「還人情」。

更沒料到的是，其後陳右欣又被挖出曾涉入南榮科大前校長的買學歷案，更被爆出夫家居然就是濫倒卜蜂汙泥案的肥料公司，陳右欣當時是柳營農會總幹事。黑心肥料廠的媳婦竟成公股推薦的台肥總經理，天底下有更荒謬的事嗎？這些事當時鬧得轟轟烈烈，賴總統豈會不知？

外界也很難理解，陳右欣明知有這麼多黑歷史，居然敢答應出任台肥總經理。說穿了，就是兩個字：「靠勢」而已，仗著有賴總統「罩」，她絕對沒想到這件事引發的相對剝奪感及民意反彈如此劇烈。

只因「信賴」，不到40歲的陳右欣在學經歷及實績都難以服人的情況下就當上台肥總經理，這看在只能面對低薪高房價的年輕人眼中作何感想？賴總統為陳右欣強寫的「勵志」故事，最終也必遭反噬。

