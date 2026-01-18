綠營勸進鄭麗君戰蔣萬安 陳佩琪強調無意選台北市長

我的頻道

記者蔡晉宇、李承穎／台北18日電
民進黨認為鄭麗君能和台北市長蔣萬安抗衡，勸進選台北市長聲音漸大。（本報資料照片）
民進黨布局2026年縣市首長選戰，台北市長提名卡關。民進黨人士表示，近日最大變化是行政院副院長鄭麗君主責關稅談判受肯定，綠營基層、民代勸進聲漸強，認為是能和台北市長蔣萬安抗衡，更能拉抬全黨聲勢的人選；不過，該人士說，徵召鄭麗君最大難關會出在本人意願，就要看賴清德總統是否能夠說服了。

另一方面，外傳民眾黨前黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳珮琪昨天表示，民眾黨主席黃國昌曾問過她要不要選一個公職，但從沒說要選台北市長，她也滿驚訝，不知消息從哪裡來，她連選公職的意願都沒有，更何況北市是困難、複雜選區。

陳珮琪稱，她跟柯文哲私下聊天也沒說要選任何公職，「跟先生談過很多次，都以輔選為主，不知為何最近媒體說要選台北市長？」

據了解，綠營北市點將人選中，鄭麗君一直在列，民進黨高層認為，首都選戰對於全國整體選情有引領風向作用，縱使不容易擊敗蔣萬安，也要推出個「夠分量、夠穩重人選，目的是能穩住全國大局。

黨內人士分析，綠營北市要「選得漂亮」，人選勢必得是意識形態較低者，最鮮明的例子民進黨立委吳思瑤原先有意布局台北市長，但因為擔任立院黨團幹部，更上一層樓的政治能量就在每天政治口水攻防中被消耗殆盡，甚至轉為仇恨值。

黨內人士表示，鄭麗君角色定位向來走政策型政務官，不太參與政治口水、意識形提攻防，在藍營選民中也沒什麼惡感；更重要的是，對美關稅談判告一段落，國人對成果是大致能認可的，形同對鄭麗君「加持」，聲勢更加水漲船高。

該人士指出，徵召鄭麗君最大難關會出在本人意願，北市要徵召鄭麗君的消息2018年就傳過、2022年亦同，但都因為鄭麗君實在無意願，所以連進一步討論的機會也沒有，如今黨內勸進聲再起，這次能否把握住這張好牌，就要看賴清德總統如何說服鄭麗君了。

鄭麗君在民進黨內派系屬性不強，與賴總統關係親近，和各派系間也基本維持友好。多次被點名參選台北市長的民進黨立委王世堅表示，鄭麗君先前因關稅議題受到民眾誤解，主因是外界未能充分理解協商過程，自己曾多次到行政院聽取相關簡報，深知鄭麗君為了關稅談判含辛茹苦、竭盡心力。

王世堅說，鄭麗君學經歷完整，學養俱佳、才貌雙全，個性很好，願意傾聽不同意見並積極尋求解決方案，交代事情也是使命必達，即便結果未完全符合期待，也會向民眾清楚報告，這樣的特質非常適合擔任地方首長。至於王世堅是否有意角逐台北市長，王重申，這是完全不可能的事情。

近日傳出柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，但夫妻都否認。（本報資料照片）
