我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

陳佩琪爆賴清德捐款超所得 柯：出門要帶她 免得老寫臉書

記者李承穎、黃于凡／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市前市長柯文哲（前左）與其妻子陳佩琪（前右）。（本報資料照片）
台北市前市長柯文哲（前左）與其妻子陳佩琪（前右）。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪日前發文指控賴清德總統財產來源不明，陳佩琪昨天說，王子犯法與庶民同罪，司法雙標是最大傷害，她質疑是沒有錯的，雖然北檢都沒回應，但期待他們有所動作 ，「大家也呼籲北檢不要雙標」。

陳佩琪日前臉書發文指出，賴清德過去30年捐款達1億（台幣，下同，約316萬美元），平均一年捐330萬（約10.4萬美元），質疑市長薪水以20萬（約6300美元）計算，加太太的算每月8-9萬（約2528至2844美元），一年收入扣掉繳稅，等於全年收入全捐贈出去？甚至年捐贈總數超過夫妻年所得總額？

陳佩琪昨天輔選北市議員參選人許甫，被媒體問到指控賴清德發文，她表示，北檢查他們財產來源不明，也沒有問過他們，北檢直接在政論節目聽柯黑名嘴講一講，就來搜索羈押，更何況賴清德的捐贈超過他們夫妻的薪水是事實。

她說，北檢若對總統比較禮遇，至少也要傳總統去問，不然就是搜索羈押，與他們一樣待遇，王子犯法與庶民同罪，司法雙標是最大傷害，她質疑是沒有錯的，雖然北檢沒反應，但期待他們有動作 。

她也強調，會繼續寫臉書，雖然沒人去回應她的不平，但只會繼續再寫，要讓大家知道去年一整年如何受到汙衊。

柯文哲及現任黨主席黃國昌昨到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。柯文哲被問到夫人陳佩琪臉書質疑賴清德總統歷年捐款金額超過所得。對此，柯回應，下次會把陳佩琪帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩。」

賴清德 柯文哲 黃國昌

上一則

新聞評論／迷人的選舉支票 北宜高鐵撒大錢服務了誰？

下一則

「換侯」心結未解？鄭麗文未拜會侯友宜 藍基層憂2026選戰

延伸閱讀

幕後／賴清德督軍「黃金計畫」關稅揭曉日直至清晨未闔眼

幕後／賴清德督軍「黃金計畫」關稅揭曉日直至清晨未闔眼
台美關稅底定／鄭麗文批綠掏空家底 還沾沾自喜

台美關稅底定／鄭麗文批綠掏空家底 還沾沾自喜
台美關稅拍板 賴清德密切關注談判過程：其實我們也都沒有睡覺

台美關稅拍板 賴清德密切關注談判過程：其實我們也都沒有睡覺
新聞評論／「德意志」敗陣台南 陳亭妃戳破賴清德神威

新聞評論／「德意志」敗陣台南 陳亭妃戳破賴清德神威

熱門新聞

（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...