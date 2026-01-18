陳佩琪爆賴清德捐款超所得 柯：出門要帶她 免得老寫臉書

台北市前市長柯文哲（前左）與其妻子陳佩琪（前右）。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲 妻子陳佩琪日前發文指控賴清德 總統財產來源不明，陳佩琪昨天說，王子犯法與庶民同罪，司法雙標是最大傷害，她質疑是沒有錯的，雖然北檢都沒回應，但期待他們有所動作 ，「大家也呼籲北檢不要雙標」。

陳佩琪日前臉書發文指出，賴清德過去30年捐款達1億（台幣，下同，約316萬美元），平均一年捐330萬（約10.4萬美元），質疑市長薪水以20萬（約6300美元）計算，加太太的算每月8-9萬（約2528至2844美元），一年收入扣掉繳稅，等於全年收入全捐贈出去？甚至年捐贈總數超過夫妻年所得總額？

陳佩琪昨天輔選北市議員參選人許甫，被媒體問到指控賴清德發文，她表示，北檢查他們財產來源不明，也沒有問過他們，北檢直接在政論節目聽柯黑名嘴講一講，就來搜索羈押，更何況賴清德的捐贈超過他們夫妻的薪水是事實。

她說，北檢若對總統比較禮遇，至少也要傳總統去問，不然就是搜索羈押，與他們一樣待遇，王子犯法與庶民同罪，司法雙標是最大傷害，她質疑是沒有錯的，雖然北檢沒反應，但期待他們有動作 。

她也強調，會繼續寫臉書，雖然沒人去回應她的不平，但只會繼續再寫，要讓大家知道去年一整年如何受到汙衊。

柯文哲及現任黨主席黃國昌 昨到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。柯文哲被問到夫人陳佩琪臉書質疑賴清德總統歷年捐款金額超過所得。對此，柯回應，下次會把陳佩琪帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩。」