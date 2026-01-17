台高階警人事異動 邱紹洲任刑事龍頭

我的頻道

記者李奕昕、廖炳棋、／台北17日電
高階警察人事案發布，保安警察第七總隊長邱紹洲（圖）升刑事局長。（圖／警政署提供）
警政署延至昨天台北市警察局長、刑事局長屆齡退休日，才發布高階警察人事案；高雄市警察局長林炎田接任北市警察局長，遺缺由航空警察局長趙瑞華升任，保安警察第7總隊長邱紹洲升刑事警察局長，署主任秘書郭士傑升副署長，共139名警官異動，20日到任。

台北市警察局長李西河、刑事局長周幼偉、警政署副署長廖美鈴昨屆退，人事調整層級高、幅度大，警政署早在上月中展開「查核」作業，但刑事局長與台北、高雄市警察局長的規畫人選，傳出受阻，一度牽動台南市警察局長布局，導致延後發布。

高雄市警察局長林炎田調台北市警察局長。（圖／警政署提供）
林炎田擔任高雄市警察局長三年半，為現任最久的六都警察局長，一度是升警察大學校長熱門人選，他出身台北市警界，熟悉台北市治安生態、刑事資歷完整，如外界預期接任北市警察局長。

台北市去年底發生北車與中山商圈無差別殺人案，林炎田上任首要任務是要讓台北市民安心，針對大型工作場所、如捷運百貨公司等維安問題強化維護。

今年即將迎來九合一選舉，林炎田也表示，除傳統黑槍毒詐查緝工作，針對選舉的查察賄選、境外勢力及認知作戰，也將著重防範與查緝。

航空警察局長趙瑞華升高雄市警察局長。（圖／警政署提供）
趙瑞華與高雄市淵源深，剩1年半屆退，去年1月升警政署督察室主任，7月調航空警察局長，任職半年再升高市警察局長，警界不意外。

邱紹洲自刑事局出身，曾兩度擔任刑事局副局長，負責科技偵查、打擊詐欺工作，擔任保安警察第7總隊長半年，獲升刑事龍頭，因應犯罪科技化及詐騙嚴重，被賦予要務。

郭士傑擔任警政署主任秘書1年升任副署長，被警政高層認為處事穩重，為重點栽培對象，是警界明日之星。

刑事局副局長陳世煌任職半年調彰化縣警察局長，升遷相當快速；保安警察第6總隊長周煥興已任職1年，又「平調」保3總隊長；台南市警察局副局長陳炯旭、莊勝雄分別調保6、保7總隊長。

另有八個縣市警察局長調動，警政署保防組長陳源輝調新竹市、署公共關係室主任陳金城調宜蘭縣、桃園市警察局督察長李忠萍調苗栗縣、保安警察第二總隊副總隊長古瑞麟調嘉義縣、署保安組長范織坤調花蓮縣、刑事局主任秘書林宏昇調台東縣、署資訊室主任林樹國調澎湖縣、署後勤組長孫成儒調連江縣。

台北市警察局長、刑事局長分別肩負首都治安及全國刑事工作，重要性不言而喻，警政署人事作業總算未「開天窗」，人選也沒太大爭議，但趕在高階警官屆齡退休日才發布，且部分警官仍有「跳升」現象，警察人事是否回歸專業，避免外力介入，受嚴格檢驗。

