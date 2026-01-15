影／蔣萬安春聯來了 「今馬熊讚」與最強搭擋爆笑揮毫

我的頻道

記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安15日一早臉書貼出他寫春聯的小花絮影片，今年北市府得馬年春聯「今馬熊讚」，特別也找來台北市最可愛的吉祥物熊讚Bravo，一同來寫春聯，並且與蔣萬安PK挑戰。（取材自蔣萬安臉書）
2026農曆年馬年，台北市長蔣萬安的新年春聯終於曝光，今年蔣的農曆春聯祝福賀詞為「今馬熊讚」，取台語諧音「今嘛上讚」，同樣字體是蔣萬安親筆書寫的祝福話。

影片來源：臉書

蔣萬安15日一早臉書，也貼出他寫春聯的小花絮影片，今年北市府得馬年春聯「今馬熊讚」，特別也找來台北市最可愛的吉祥物熊讚Bravo，一同來寫春聯，並且與蔣萬安PK挑戰。

蔣萬安接受熊讚「神秘任務挑戰」的第一挑戰就是「比手劃腳」猜春聯四個字，蔣萬安一度猜字猜到忘我，竟還學起馬叫聲！第二挑戰是「書法PK賽」，蔣萬安也一度講成「書飛P卡賽」，讓幕僚禁不起想問「市長你累了嗎？」真的開始寫書法，熊讚則不斷用「優勢」的胖身體屁股鬧蔣萬安，還搔癢干擾，終於完成這次的春聯挑戰神秘任務。

蔣萬安15日也在臉書貼文表示，「2026台北市政府馬年春聯來囉！」今年的馬年春聯，我們找來台北市最可愛的吉祥物 熊讚Bravo。結合馬年與熊讚，取台語諧音「今嘛上讚」，就是 「今馬熊讚！」 「今年的春聯字體，同樣是我親筆書寫的。用我手寫的祝福，希望市民朋友新的一年，每個當下都是最美好的時刻！」

今年的「今馬熊讚」春聯發放時間，從21日（周三）起，上班時間在台北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處領取。數量有限，發完為止。去年台北市首度推出「著色斗方」，受到大小朋友的喜愛。今年市府也推出馬年限定的可愛斗方，歡迎爸爸媽媽和孩子一起著色，一筆一畫完成新年的祝福，於21日（周三）起，上班時間至北市府一樓的熊讚商店打卡即可兌換。數量有限，換完為止。

台北市長蔣萬安15日一早臉書貼出他寫春聯的小花絮影片，今年北市府得馬年春聯「今馬熊讚」，特別也找來台北市最可愛的吉祥物熊讚Bravo，一同來寫春聯。（取材自蔣萬安臉書）

