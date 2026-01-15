我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

國民黨竹縣初選 徐欣瑩喊話黨主席鄭麗文採全民調

記者鄭媁、李成蔭、郭政芬／連線報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新竹縣藍爆內亂，有意角逐參選的新竹縣副縣長陳見賢（右一）與立委徐欣瑩（左一）雙方持續無共識。（聯合報系資料照片）
新竹縣藍爆內亂，有意角逐參選的新竹縣副縣長陳見賢（右一）與立委徐欣瑩（左一）雙方持續無共識。（聯合報系資料照片）

備戰2026，國民黨14日二度協調新竹縣長提名，會中決定依黨公職人員選舉辦法進行黨內初選，採「七成民調、三成黨員投票」方式。徐欣瑩一度直指不公，喊話黨主席鄭麗文應採全民調；陳見賢則指，因雙方沒共識，才會依黨中央辦法進行。國民黨組發會主委李哲華表示，整體作業時間約需40天，預計3月底前完成22縣市提名。

李哲華14日在國民黨中常會後受訪表示，爭取參選的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩皆表達強烈參選意願，協調過程當中，大家同意回歸國民黨公職人員選舉提名辦法，辦理初選。

徐欣瑩會中提出，應採用公平、公正、公開，且科學的全民調初選，但未獲黨中央同意。徐並質疑，陳見賢身兼新竹縣黨部主委，啟動黨員投票，恐難脫「球員兼裁判」之嫌，希望黨中央擁抱民意。陳見賢則說，無論請假或請辭黨部主委，都會依照黨的辦法。

14日協調會後，縣長楊文科說，徐欣瑩在會中主張「全民調」，陳見賢欲採「開放」參選，即國民黨不徵召、不提名，因兩邊對初選看法不一，最終共識由黨中央依黨公職人員候選人選舉提名辦法。

「民進黨可以，難道國民黨不行？」徐欣瑩在會中提交三點聲明，主張初選民調要採用與民進黨相同方式的全民調。她說，2026年選戰，是2028年的前哨戰，如果沒能贏，甚至沒能大贏，就會讓全台民眾期待的政黨輪替蒙上陰影。她希望黨中央能再思量，採全民調初選。

陳見賢說，因雙方各持己見，最後依黨中央的參選辦法。他認為新竹縣藍大於綠，希望事緩則圓，不用太躁進，團結最重要。對於徐欣瑩質疑「球員兼裁判」，陳見賢直言，「如果沒有選舉，那誰來當主委？」自己一定會秉持公平的原則，該請假、該辭職，都有明文規定。

民調 國民黨 投票

上一則

台肯德基宣佈「原味蛋撻」走入歷史 網友：不吃蛋撻要吃什麼

下一則

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實 當庭逮捕光復鄉長

延伸閱讀

美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美

美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美
指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別

指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別
遭預言國民黨2026大敗 鄭麗文：藍白合順利、努力完成黨內提名

遭預言國民黨2026大敗 鄭麗文：藍白合順利、努力完成黨內提名
蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議