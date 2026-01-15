民進黨嘉縣長初選 蔡易餘民調大勝出線 藍營等奇兵

立委蔡易餘民調勝出，將代表民進黨參選嘉義縣長，水上鄉長林緗亭（左）及竹崎鄉長曾亮哲（右）14日在服務處恭賀。(記者黃于凡／攝影)

民進黨 嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘在三家民調 平均支持度為64%，勝過嘉義縣議員黃榮利的38%，將代表民進黨參選年底嘉義縣長。

兩人民調平均成績為：蔡易餘對比國民黨 假想敵立委王育敏為64%比14%；黃榮利對比王育敏則為38%比16%，兩人民調成績都贏過王育敏，但蔡易餘民調數字更高，根據民進黨初選規則，由蔡易餘勝出。

國民黨方面，擬以「在野大聯盟」等待奇兵。傳出中選會代理主委吳容輝是藍軍相中有意徵召的「奇兵」。不過，吳仍任中選會代理主委，不便多談；立法院預計要等2月中旬才會處理中選會新人事案。

組發會主委李哲華14日表示，民進黨長期執政的嘉義縣，對國民黨而言是相對艱困選區，王育敏已表達「成功不必在我」，如果可採取在野合作，找出最大勝選的人選，她願意共同幫忙，這對在野陣營是非常好的情況；目前已接觸幾位在野人士，但基於不讓對方造成困擾，暫不透露人選，民進黨既然已經產生候選人，國民黨會加快腳步來進行，以在野共推方式找出最大勝選人選。

蔡易餘14日勝出後表示，初選已經落幕，他正式肩負起這份責任，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮的民意代表、基層夥伴與所有支持者，整合地方力量穩健前行，一起為嘉義打拚，推動屬於嘉義的黃金十年。

蔡易餘說，黃榮利從政歷程中，嘉義前縣長陳明文給予相當多的提攜與照顧，但這次初選過程中，黃榮利陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展；嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘指出，嘉義縣進步是從前縣長陳明文、張花冠到現任縣長翁章梁，每個人都有貢獻，希望放下對陳明文的偏見，展現團結嘉義縣；回看縣長翁章梁七年執政府會和諧，也開創嘉縣發展，展現「不會被任何人左右」的政治風格，自己會效仿翁縣長、未來也不會被任何人左右。