彈劾總統公聽會 學者批賴清德濫權 倒卓榮泰沒道理

立法院14日針對彈劾賴清德總統舉行公聽會，學者代表林騰鷂（右）發言引起民進黨立委莊瑞雄（左三）不滿，立法院長韓國瑜（左二）與國民黨立委徐巧芯（左）在旁緩和氣氛。（記者曾原信／攝影）

藍白對賴清德總統發動憲政史上首次彈劾 總統案，立法院昨天召開全院委員會公聽會。東海大學法律系退休教授林騰鷂羅列賴總統「十大惡行」，怒批賴總統掌握實質行政權、閣揆卓榮泰只是稻草人，要在野黨「倒稻草人」實在沒有道理；賴總統掌控國家軍隊、特務警察，還用兩張A4紙就想通過1.25兆元台幣軍購預算，簡直是欺壓台灣人民，現在的彈劾正是制裁的起點。

民進黨 立委莊瑞雄聞言忍不住打斷稱「不要亂罵人」，林騰鷂也不滿回嗆，「這是我發言時間」，並一度被氣到高血壓離開座位。眼見場面火爆，主持會議的立法院長韓國瑜趕緊出面緩頰說，「喝口咖啡靜下心。」公聽會結束後，莊瑞雄上前向林騰鷂表示歉意，兩人也握手和解。

參與公聽會的國民黨 立委林德福批評，賴總統有濫用覆議權和釋憲等「亂政五部曲」；民眾黨立委劉書彬則說，賴總統毀憲亂政是「德不配位」，南韓前總統尹錫悅被檢方起訴並求處死刑，呼籲賴總統也應守憲守法，不要重蹈覆轍，否則尹錫悅的案例就在身旁。

針對尹錫悅案，國民黨主席鄭麗文昨在中常會也表示，很擔心賴總統有一天鋌而走險，用一樣的理由手法剝奪台灣正常政治與民主選舉，這並非危言聳聽。不過，民進黨秘書長徐國勇反批，有戒嚴過的是國民黨，用沒有根據、不能類比的南韓狀況就來猜測，簡直是胡扯，台灣和南韓完全不一樣。

國民黨團推派的前監委仉桂美表示，中華民國憲政出現空前危機，為什麼4成民意可以違反6成民意？僅有5位大法官憑什麼作出憲判？若未來少數民意都循此模式，這不是憲政災難是什麼？賴總統要面對少數政府的事實，不能總是想著用司法解決。

國民黨立委徐巧芯說，總統府也非常清楚，副署權要制衡的對象是總統，而不是立法院；在權力分立的國家，最基本的要求就是行政機關應依法行政，在我國的憲政制度，閣揆由總統提名，總統竟然為虎作倀，當然符合被彈劾的要件。

公聽會上朝野交鋒，民進黨團推薦的律師、學者代表均主張，此案爭議若源於行政院長卓榮泰不副署，應循行政、立法制衡管道，或提出不信任案，但立院卻捨近求遠直接彈劾賴清德總統，缺正當理由。

律師黃帝穎表示，在野執意選擇高門檻的彈劾案，顯然是「打假球」，心虛轉移不敢倒閣的焦點。成功大學法律系副教授陳怡凱指出，閣揆是否副署，並非對國會負責，而是為總統公布法律承擔責任，閣揆若認為該法案有違憲或瑕疵，可以拒絕副署，但立委為此彈劾總統，邏輯不通。

律師賴秉詳指出，副署權是閣揆的實質性權力，不限於對抗總統，況且在修憲後，副署權當然得以對抗立法權。所有的一切源自於閣揆不願意副署，立法院應該針對行政院長進行政治跟憲法的權力制衡，怎麼會跟總統有關？在野黨可稱背後的指導者都是總統，但憲法的制度設計就是如此，並沒有提到總統要親自對立法院負責，所以他認為彈劾案找不到正當性的依據。

民進黨團幹事長鍾佳濱批評，彈劾案有三項謬誤：包括彈劾不等於罷免，彈劾必須七十六席立委同意，但藍白以為可以彈劾，這就是一廂情願；其次，總統沒有違反憲法第七十二條，彈劾於法無據；第三則是藍白癱瘓憲法法庭，又提彈劾案，完全是自相矛盾。