我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

南投縣長選戰 綠推牙醫温世政挑戰許淑華

記者賴香珊／南投13日電
國民黨南投縣長許淑華爭取連任，許提到對手，坦言「綠營這張牌打得滿好的」。（記者賴香珊／攝影）
國民黨南投縣長許淑華爭取連任，許提到對手，坦言「綠營這張牌打得滿好的」。（記者賴香珊／攝影）

南投縣長選戰藍綠對決態勢明朗，民進黨選對會昨拍板，建議提名新北市牙醫師公會理事長温世政，挑戰現任縣長許淑華。許首度回應對手人選，「這一張牌打得滿好」，期待一場清新選戰，也盼對手「最後別被帶壞」。綠營回應，呼籲國民黨共同打一場乾淨選舉。

許淑華表示，民進黨此次推出的人選讓她「滿驚豔的」，雖然不認識温世政，但從學經歷得知，温畢業於炎峰國小、草屯國中，都是她的學長，背景優秀，「可以說是學霸之姿」，目前也經營具規模的牙醫事業體，與過往民進黨在南投推出的候選人「確實不太一樣」。

她也提到，近期已聽聞「温醫師」開始走訪地方宮廟，提出對南投的想法與理念，讓她相當期待。尤其南投長期面臨醫療資源相對不足的結構性問題，若由具醫療專業背景的人提出完整政策，她「很期待也希望能聽到」具體作法，盼能「來場君子之爭」。

許淑華坦言，她認為這張牌打得好，是因為注意到温世政對縣府施政「有肯定，也有一些看法」，符合民眾對理性選戰的期待。她也歡迎北漂或外地學子返鄉投入公共事務。至於被形容為「學長妹之戰」，她笑說，推算温世政「應該大我兩三屆」，沒有印象，「或許能回學校翻舊資料，應該會滿溫馨的」。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴回應，感謝許淑華對温世政的肯定。她指出，温是土生土長的南投子弟，自小在草屯求學成績名列前茅，在醫學領域同樣表現優異，具備帶領南投發展的能力，黨內將全力輔選，也呼籲國民黨共同打一場乾淨選舉。

温世政曾受訪表示，他北漂工作25年，在民進黨主席賴清德遊說三顧茅廬後決定返鄉參選。温的父母是深藍的省府退休公務員，在了解他參選是想超越黨派做對家鄉有益的事，才從擔心轉而支持。温世政上周由民進黨秘書長徐國勇陪同，回鄉走訪基層及拜會地方。

民進黨拍板，將提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。（圖／民進黨南投縣黨...
民進黨拍板，將提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

民進黨 國民黨 賴清德

上一則

曹錦輝CPB初登板急喊卡 福州海俠解釋延期原因

下一則

陸對台循馬杜洛模式？前中國駐美大使崔天凱：不能類比

延伸閱讀

民進黨說你有罪就有罪？梁文傑：反滲透法定罪須依法審判

民進黨說你有罪就有罪？梁文傑：反滲透法定罪須依法審判
日本研究：口腔健康與能否長壽大有關係

日本研究：口腔健康與能否長壽大有關係
南投家暴夫往妻住處丟鞭炮 違反保護令判2月

南投家暴夫往妻住處丟鞭炮 違反保護令判2月
指芝加哥是「陷入危機城」 奎格利宣布參選市長

指芝加哥是「陷入危機城」 奎格利宣布參選市長

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬