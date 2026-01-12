我的頻道

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

綠南高嘉縣初選民調開跑 藍待協調 還有兩地藍白合難題

台灣新聞組／綜合12日電
民進黨立委陳亭妃（右）力拚台南市長初選出線，立委王世堅（左）11日站台，掀起歡呼。(記者萬于甄／攝影)
民進黨下屆南二都市長及嘉義縣長今起展開初選民調作業，不少參選人打出「大咖牌」找現任縣市長幫推薦；也有人出奇招，如高雄立委林岱樺突剪短髮並聲明不會退黨，立委王世堅力挺台南立委陳亭妃，再喊金句「我信賴，但是不信邪」；國民黨則繼續協調僵持中的台中市、新竹縣及宜蘭縣提名，若協調未果，將依規定舉行初選。民眾黨則已提名新北等3縣市人選。

民進黨今起對台南等3縣市進行黨內初選民調，預計21日中執會公告提名名單。3個選區都屬綠營優勢選區，以往有初選過關，幾乎等同當選的說法，以致初選開跑之前，彼此火力四射，各自拉攏現任縣市長尋求支持。

至於綠營台北市長人選，傳出賴清德總統有意派行政院長卓榮泰出征，王世堅昨受訪說，自己沒考慮要參選，所有黨內潛在的優秀候選人中，卓榮泰無論是在學經歷或政壇資歷，都可說是最齊備的人選，是非常合適且恰當的選擇，而黨內應盡速與有意願的戰將溝通，盡早推出最強戰力，而非在戰敗後才怪罪「兵器不好」。

三個初選區中，台南林俊憲與陳亭妃廝殺見骨，林俊憲昨晚在永康區辦造勢，南市長黃偉哲、屏縣長周春米等站台；陳亭妃完成台南37區鐵馬行，昨到永華市政中心前辦造勢，也是初選以來唯一一場大型造勢活動，壓軸請來王世堅站台，王說「我信賴，但是不信邪」，不忍心看著陳亭妃一個人孤苦伶仃。

高雄四搶一激戰，立委邱議瑩發布最新競選影片，集結高市長陳其邁、南市長黃偉哲、嘉縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復等人聯合推薦；立委賴瑞隆由高市議長康裕成等人陪同車掃，並有黨內以新潮流菊系為主的市議員透過臉書發文力挺；立委許智傑由立委邱志偉等人陪同掃街，持續爭取北高雄支持度。

林岱樺昨下午於鳳山龍成宮展開車掃，至於「脫黨參選」這個敏感議題，不管結果如何，「自己真愛高雄，也不會退出民進黨」。

嘉縣初選，立委蔡易餘和縣議員黃榮利比拚，蔡易餘由縣長翁章梁、議長張明達等人陪同；黃榮利走訪18鄉鎮市廟宇祈福。

民進黨內初選激烈鬥爭，但本周初選結束後預料利空出盡，下周正式拍板後就會快速整隊、一致對外。反倒國民黨提名難題正要開始，特別是黨主席鄭麗文要如何展現以令諸侯的魄力。

由於國民黨迄今未有明確提名機制，14日將二度協調新竹縣，16日則協調台中市以及宜蘭縣。其中，台中是關鍵六都之一，儘管局勢相對單純，但黨中央要避免協調過程橫生枝節，讓台中市長盧秀燕成功交棒。

至於傳統深藍選區新竹縣，立委林思銘退出後，剩下角逐縣長的立委徐欣瑩與副縣長陳見賢立場都相當強硬，是國民黨目前的燙手山芋；其他如新北市、花蓮縣，甚至要如何藍白合的難題，都將接踵而來。

民進黨立委林俊憲（右）11日晚間辦黨內台南市長初選前最後造勢，屏東縣長周春米（左...
國民黨 民進黨 王世堅

