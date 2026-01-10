黑白集／暗砍縣市補助對抗在野…卓榮泰的「瘋神榜」

中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣意外被調升為「第二級」，金門縣議員董森堡直言，此舉形同「懲罰」長期循規蹈矩、努力上繳稅款，卻始終未獲中央對等資源挹注的偏鄉離島縣市。(本報資料照片)

有沒有一種排行榜，名列前茅的人沒有光榮感，卻感到驚嚇不安，覺得自己受到了「處罰」；而吊車尾的人則私心竊喜，知道自己深獲關愛？行政院主計總處最近發布的縣市政府的「財力級次表」，就神奇地做到了這點。

台東縣長饒慶鈴，就是那位驚惶的榜首。台東縣府近幾年努力償還掉56億元(台幣，下同)債務，因此連跳四級，從財力最差的第五級突然被直接跳升到第一級，和首都台北及有竹科加持的新竹縣市並列。年稅收僅12億的邊陲，和稅收1800億的首都比肩，饒慶鈴質疑：是中央有點錯亂呢？還是財政自律反而受到懲處？

如此質疑，主要是名列前茅的縣市意味著中央補助款將減少，自籌比率則要提高。這對原本名列一級的北市及新竹縣市，根本沒差，但台東就倒了大楣。這樣惡搞排名，正是卓內閣的目的之一，要反咬在野黨的「財劃法」修法不良。君不見，綠營提名的下屆台東縣長候選人陳瑩馬上出來補刀，無縫唱和，早有伏筆。

從榜首哀號，即可推知榜尾之竊喜。名列第五級的包括台南、彰化、澎湖、屏東、連江，就有三個是綠營執政，充分表達了行政院「明貶暗助」的苦心。也因此，台南市被連降兩級，黃偉哲也不以為忤。

為了對抗在野黨，卓內閣能寫出這樣的「瘋神榜」，也算神乎其技了！(轉載自聯合報)