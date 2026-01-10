TPASS等新興預算在野擬先審 綠：不該切割

我的頻道

台灣新聞組／台北10日電
TPASS補助可能斷炊，在野黨擬提案先審。圖為搭乘台鐵的民眾經過TPASS通道。（記者潘俊宏／攝影）
為反制綠營頻指控「卡」中央政府總預算影響民生需求，國民黨民眾黨立院黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議，包括廣大通勤族關心的TPASS，預計下周討論相關提案。不過，行政院長卓榮泰昨回應，預算審查挑三揀四，絕非國會應有態度。

依據主計總處書面報告，今年度總預算案多項地方政府受益項目屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元（台幣，下同，約4億美元）及地方補助款507億元，共637億元，影響包括直轄市及縣市財政均衡補助321億元、河川排水改善計畫145億元、TPASS計畫59億元、布建公托設施14億元、新整建竹竹苗公立高中校舍計畫3億元等。

國民黨團擬提案，將具有急迫性的預算項目優先審議，包括TPASS、學校校舍整建、一般性補助款、河川改善計畫等。提案內容指出，我國預算程序有「不關門機制」的設計，立法院可議訂補救後通知行政院，並不會因為總預算案未能完成三讀程序，而癱瘓政府一般政事的運作。依預算法第54條規定，把今年度總預算案中，具急迫性及攸關民生計畫，由立法院逕行議決可先行辦理新興資本支出及新增計畫項目，交付委員會審查。

國民黨團書記長羅智強說，關於總預算以及新增計畫的討論，會持續與民眾黨、地方政府持續溝通，有確定方向會再對外說明。

民眾黨團總召黃國昌說，當執政黨擺爛時，在野黨要撐起國家。民眾黨提案早就準備好了，不只TPASS，基於國民黨與民眾黨互信尊重，下周會跟國民黨團幹部坐下來討論。

卓榮泰表示，政府的預算3兆350億元是個整體；難道國防預算752億元不重要、外交預算110億元不重要？對地方補助、第一、第二預備金加上災損準備金等，都跟人民安全息息相關，哪項不重要？

民進黨立委吳思瑤說，國民黨把審預算當贖罪券，被罵什麼才審什麼，行政院送審的是全部預算、立法院該審的是全案，不應該切割預算，她反對選擇性審查。

彰化鄉長發白包是紅包4倍…台灣偏鄉「超高齡化」堪憂

黑白集／暗砍縣市補助對抗在野…卓榮泰的「瘋神榜」

