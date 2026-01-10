我的頻道

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

柯文哲請託代孕修法 韓國瑜：盡量尋求朝野共識

記者唐筱恬、劉懿萱／台北10日電
民眾黨前主席柯文哲（中）為推動人工生殖法草案，9日拜會立法院長韓國瑜（左二）。（記者陳正興／攝影）
民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖法草案，昨天二度赴立法院，拜會立法院長韓國瑜。柯文哲表示，他與韓國瑜本來就熟識，平常就有交情，拜會主要是為了立委陳昭姿推動的人工生殖法，盼案子進到院會請韓國瑜多幫忙，而韓也非常客氣表示沒問題。

柯文哲昨與民眾黨團總召黃國昌、立委陳昭姿一同拜會韓國瑜，韓國瑜曾任職北農，見到昔日「老長官」熱情迎接，直稱「歡迎、本來要去迎接你」，還送上自己的春聯「馬上幸福」給柯文哲，盼柯文哲新年順利。

雙方閉門會面約卅分鐘，與會人士轉述，柯文哲就是單純拜託代理孕母法案，未觸及總預算議題；而韓國瑜也回應柯，若法案走到朝野協商程序，一定會盡量讓大家有共識。

柯文哲在柯韓會後回民眾黨團開記者會表示，代理孕母是醫學跟民生議題，但他昨天觀看立法院衛環委員會開會，根本是對陳昭姿的人身攻擊，哪裡是討論議題。

民眾黨兩年條款將至，但僅有陳昭姿可續任到法案過關後才離開，引發白營內鬨。柯文哲解釋，2024年徵召不分區立委時確實有2年條款，盼每個人2年當4年用，但當時邀請陳昭姿擔任不分區立委時，他有答應陳完成法案，只是沒想到後來他進看守所、發生大罷免等。

黃國昌說，民眾黨制度非常清楚，去年黨代表大會已做成決議，且也有加上但書「除非主席另有指示」，否則就是維持兩年條款，之所以會加但書，當初就是知道柯文哲有答應陳昭姿要通過代孕法案。

柯文哲 韓國瑜 民眾黨

