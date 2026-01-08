暗捅藍執政縣市？政院出手財力大洗牌 台東、北市同列第1

被視為窮縣的台東縣，財力等級躍升與台北市(圖)並列第一級，台東縣長饒慶鈴直言難以理解中央財力級次，甚至質疑中央是否「懲罰財政優等生」。(中央社)

新版財劃法今年正式上路，行政院主計總處為此調整各縣市財力級次，全台財政出現「大洗牌」。原本被視為窮縣的台東縣、新竹縣市，財力等級躍升與「天龍國」台北市並列第一級，財力看似升等，卻是變相被懲罰；花蓮縣則一口氣升為第三級；台南市反而連降兩級至第五級，為全台下降最多；愛自稱「財政優等生」的台南市、高雄市卻級數下滑，能拿更多中央計畫型補助款。

財劃法攻防從前年吵到今年，主計總處去年才因不滿總預算遭大砍，因此統刪中央給各縣市一般性補助款25%，引發在野質疑違法亂紀。而地方政府今年總預算案，才經議會審議通過，卻因中央一紙公文被調整財力分級，導致基層主計人員陣腳大亂，還必須依新版調整既有預算。

一般來說，主計總處每三年公布各地方政府「財力級次」，將22縣市分為五級，級數愈低等於財力愈高，換言之未來申請計畫型補助時，中央補助就會比較少、地方自籌款大大增加。根據2023至2025年度財力級次表，財政前段班為台北市、新北市、台中市等，後段班為花東、雲林縣、嘉義縣等。

主計總處新版財力級次，第一級除了台北市，還新增新竹縣、新竹市、台東縣，其中台東一口氣提高四級，新竹縣市也從第三級飆到第一名，成為「富縣」；第二級除了新北市外，也新增金門縣、花蓮縣，花蓮也是兩級跳，增幅顯著；六都中的高雄市、台中市都下滑一級，台南市反而連二降，成為第五級「窮縣」。

計算結果讓各界摸不著頭緒，國民黨 台東立委黃建賓指出「表現好反而會被處罰？」台東縣從「最窮」直接跳級與台北「等富」，一個稅收僅12億元(台幣，下同)的偏鄉，卻與稅收1800億元的首都齊平，民眾不禁想問，即使統籌稅款多拿，中央就能忽視實際情況，減少偏鄉重大建設補助嗎？縣府也埋怨財政自律反成原罪，彷彿只要多拿點錢，就得被抽走更多資源。

再者，台南市此次從第三級下滑到第五級，更與離島、彰化縣、屏東縣同為「窮縣」，高雄市也下跌一級至第四級，意味著身為直轄市的南二都，未來反而能拿更多補助。此計算乍聽之下有些荒謬，也不免令人質疑，中央又藉由財力分級上下其手，試圖讓綠營縣市「回血」。

知情官員解釋，財劃法修法後，新竹縣市、花東地區地方統籌分配稅款，增幅逾200%，財力分級當然向上調，台南市、高雄市僅50%，自然會往下降，這是純粹的數字計算，無關政黨；多拿錢或少拿錢的縣市，如果再按原先比率補助也有失公平，才會依實際獲配狀況調整財力分級。

台灣公務革新力量聯盟在臉書指出，這對基層公務員來說是「大炸彈」，因為各縣市編列預算時，是按當時的財力分級計算，如今數字全要重算、自籌款暴增。重災區台東縣，從補助領滿的後段班直衝與台北市平起平坐的土豪區，花蓮縣、新竹縣市也面臨補助比率縮水慘狀，只能從手上既有的預算拚命擠。