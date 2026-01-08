民眾黨拚生殖法「納代理孕母」柯文哲將訪韓國瑜請託

民眾黨前主席柯文哲（左）為請託人工生殖法修法納入代理孕母，將親自登門拜會立法院長韓國瑜（右）。(取材自韓國瑜臉書)

民眾黨前主席柯文哲 繼上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母 後，明天預計將親自拜會立法院長韓國瑜 ，繼續為代孕修法努力。據了解，陳昭姿近期為此居中穿線，促成柯文哲登門拜會韓國瑜，時間訂在明天下午一時40分。

韓國瑜辦公室人士證實，韓柯兩人將在明天會面，不過當天還有立法院會，確切時間地點尚未決定。民眾黨人士證實此事，兩人討論人工生殖法，時間地點則仍有待確認。

立法院衛環委員會預計今天排案審查人工生殖法修正草案，民眾黨團力拚納入代理孕母，且在本會期完成三讀程序。儘管衛福部長石崇良昨重申，代理孕母部分仍有爭議，行政院版本未納入代孕，柯文哲仍然決定親自請託韓國瑜協助，兩人預料也將觸及今年度總預算話題。

陳昭姿昨受訪時表示，任何法案推進都是一關接一關，因此才會拜託柯文哲逐一拜會，從各別立委、朝野黨團到立法院長。韓國瑜過去也表達支持代孕法案，「院長上周沒有時間，只好安排在這一周」，當天將會利用院會空檔時間，至於時間形式仍在溝通聯絡，「我就是陪著柯文哲走。」

立法院社福及衛環委員會召委劉建國於1月5日臨時變更議程，排定今日逐條審查「人工生殖法」。婦女團體昨表示，委員會排審16版本草案中，5版本納入代理孕母專章，「女性權益在政黨交易中被犧牲」；衛福部長石崇良說，代理孕母仍有爭議，政院版草案並未納入，今天修法時將與委員討論細節。

立法院衛環委員會今審查「人工生殖法」修正草案，台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民間團體昨呼籲，仍具高度爭議性的代理孕母應脫鉤處理，先行開放單身女性、女同志配偶使用人工生殖技術。