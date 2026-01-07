我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

藍營姊弟爭彰縣長落幕 謝典霖表態爭取連任議長

記者劉明岩、林敬家、簡慧珍／彰化7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立委謝衣鳯（右）爭取黨內提名參選縣長，也有企圖心的弟弟謝典霖6日表態不選縣長，將爭取連任議長。（取材自謝典林臉書）
立委謝衣鳯（右）爭取黨內提名參選縣長，也有企圖心的弟弟謝典霖6日表態不選縣長，將爭取連任議長。（取材自謝典林臉書）

2026彰化縣長選舉藍營人選未定，國民黨籍兩位前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯已表態爭取，謝衣鳯胞弟、縣議長謝典霖也展現企圖，政壇關注是否上演「謝家姊弟」之爭？謝典霖昨傍晚正式表態，他不會選縣長，會繼續投入縣議員選舉，並爭取連任議長。

謝典霖原預告5日將有重大宣示，但直到昨天中午都沒有動作。謝衣鳯昨中午先以錄影方式表示，國民黨中央不論是過去的主席朱立倫或現任主席鄭麗文等黨內高層，都曾表示希望她參選彰化縣長，她才在去年12月底宣布；「至於謝議長未來生涯規畫？相信他會做出最好的選擇」。

謝典霖昨天傍晚才受訪回應，他強調，如同他之前宣布選黨主席，只拋出議題討論，最後沒參選，這次縣長選舉也是拋出議題，供參選人表示意見，他不會投入縣長選舉。記者問是否繼續選議長？謝回「不然咧？」並表示會繼續爭取連任議長。

不過，政壇認為謝衣鳯是最可能代表藍營參選縣長的人選，謝典霖若參選議長，可能引起「縣長、議長一家人」的反彈。謝典霖說，這就要去問謝衣鳯及黨中央。外界認為兩人關係長期不和，謝典霖回說，他們的政治理念並無不合，只是對於孩子管教意見不同。

藍營表態參選的柯呈枋表示，選舉不該流於個人或家族層次的討論，他相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，才是最直接回應民意的方式。洪榮章表示，對於縣長提名人選產生方式，在團結前提下，他以大局為重，配合黨的決定。

民進黨提名立委陳素月參選縣長，她說民進黨一定要贏，她不會期待國民黨分裂，民進黨要團結，凝聚力量，盡速端出政策牛肉，才能勝選。

國民黨 民進黨 朱立倫

上一則

「影響嚴重且深遠」 美智庫：北京對台動武 沒有低成本選項

下一則

外送員專法恐導致成本轉嫁 消基會：消費者成最大輸家

延伸閱讀

2026決戰百里侯／江啟臣、楊瓊瓔誰選台中 藍16日協調

2026決戰百里侯／江啟臣、楊瓊瓔誰選台中 藍16日協調
嘉義市長之爭 柯文哲Long Stay輔選 鄭麗文：一定做好協調

嘉義市長之爭 柯文哲Long Stay輔選 鄭麗文：一定做好協調
鄭麗文以「美出兵委國」比喻台海 吳思瑤：別操作疑美論

鄭麗文以「美出兵委國」比喻台海 吳思瑤：別操作疑美論
元旦升旗現場直擊 賴清德和韓國瑜握手 與鄭麗文零互動

元旦升旗現場直擊 賴清德和韓國瑜握手 與鄭麗文零互動

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

2025-12-31 22:08

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火