總預算卡關／柯文哲批賴太偏執 賴緬懷陳定南「不妥協的勇氣」

民眾黨前主席柯文哲（中）3日批評賴政府「太偏執」，總預算僵局明明每年都能解決，「關鍵在賴清德總統一念之間。」（記者魯永明／攝影）

中央政府總預算卡關，民眾黨 前主席柯文哲 昨批賴政府「太偏執」，總預算僵局明明每年都能解決，「關鍵在賴清德 總統一念之間。」賴清德總統昨天緬懷已故法務部前部長陳定南，強調陳「堅持不妥協的勇氣」，而針對總預算，賴總統說，看國家主人「人民」的立場及面子，應該要審查，若正經工作不做，國家無法繼續進步。

柯文哲昨天到嘉義市為黨籍市長參選人、立委張啓楷造勢，柯文哲說，「政治的核心是執行力，主體是人民」，政黨政治雖有吵鬧，但應將人民利益置於首位。

針對總預算卡關爭議，柯文哲點名賴清德，「這就是一念之間，以前能喬（協商），為什麼現在不能？」，他質疑民進黨政府在財政分配上顯得過於偏執，甚至忽視了過去已證實可行的成功模式。

柯文哲說，找大家坐下來「喬」總有辦法，過去立法院也不是沒有過僵局，但每次最終都能解決，建議各黨團總召、副總召大家坐下來談。

賴總統日前赴宜蘭參觀陳定南紀念園區，他昨天在臉書表示，陳定南先生曾說：「這個社會公理式微，正義孤單，該是知識份子挺身而出，發揮道德勇氣的時候。」這句話是他一生堅持民主、自由與人權的展現，「同時也不斷提醒我們，要堅持這份不妥協的勇氣」。 朝野僵局持續之際，賴清德總統3日在臉書緬懷已故法務部前部長陳定南，強調陳「堅持不妥協的勇氣」。（取材自賴清德臉書）

針對賴總統提到陳定南「不妥協的勇氣」，國民黨立委李彥秀批賴「偷換概念」，強調陳定南堅持與不妥協的是針對「公義」、「價值」，而不是「權力」與「私利」，更不是為了衝突而衝突，為了製造政治僵局而戰火四起。

李彥秀表示，陳定南也曾說「如果政府成為巨靈，處處非法限制人民權利，這種政府值得期待嗎？如果政府成為恐龍，喪失靈活的決策反應能力，這種政府根本是社會的負擔。」這恐怕才是今天民進黨應該深刻反省的地方。

行政院長卓榮泰昨天赴台中視察表示，昨天已是2026年第三天，中央政府總預算案還沒通過，各縣市有將近500億元台幣補助款沒著落。卓揆喊話中市府，繼續執行T-pass政策，「我現在還沒有錢」、「給你稍欠一下」。卓揆強調，總預算對全國22縣市都有補助，總數將近500億元，現在都還沒有著落，希望立法院回歸正軌趕緊通過預算。

行政院前政務委員張景森表示，柯文哲已經把民眾黨帶回關鍵的少數，告別民眾黨主席黃國昌的中二和小藍路線，台灣的政治僵局解決，應是在柯文哲一念之間。