台下任參謀總長 空軍司令鄭榮豐呼聲高

現任參謀總長預計5月任滿，空軍司令鄭榮豐呼聲高。（本報資料照片）

國軍上將級高階軍官傳出將在農曆年後異動，參謀總長梅家樹將任滿，誰是賴清德 總統首位任命的參謀總長，空軍司令鄭榮豐呼聲高，副參謀總長執行官黃志偉規畫接任空軍司令；同時國防部 軍備副部長鍾樹明將轉任戰略顧問，遺缺有望由中科院院長李世強接任，並晉升海軍二級上將。

梅家樹由前總統蔡英文任命，於2023年5月出任參謀總長，依慣例參謀總長任期兩年，得延長一年，梅家樹預計5月任滿；據指出，國安高層已開始規畫總長人事。

參謀總長依慣例，由陸、海、空三軍輪替，梅家樹前任為陸軍上將陳寶餘；空軍領域在2020年前總長沈一鳴殉職後，歷經劉志斌（代理）、黃曙光、陳寶餘到梅家樹，已多年無人出任參謀總長一職。目前三軍司令中，海軍司令蔣正國去年11月才上任，陸軍司令呂坤修去年1月就任至今才剛要滿一年。

相形之下，2024年11月上任空軍司令的鄭榮豐已是任職最久的軍種司令。

此外，中科院院長李世強預計3月屆齡退伍，為使他能繼續為國服務，國安單位規畫調整國防部人事，現任軍備副部長鍾樹明轉任戰略顧問，遺缺由李世強接任，並晉升上將。據指出，李世強歷任戰規司長、中科院長，熟悉國軍戰略規畫、美方軍售 體系甚至是美台民間國防產能，中科院近期也推動台灣之盾等多項計畫，未來將有助於國軍對美軍售計畫的規畫及執行。 中科院院長李世強傳出將接任國防部軍備副部長。（本報資料照片）

國軍現職上將職缺，若不計戰略顧問，分別為參謀總長、副參謀總長執行官、軍備副部長、國防大學校長及陸、海、空三軍司令等七席，「2、3、2」或「3、2、2」的軍種席次分配往往也牽動各軍種間人事和資源的競合，因此上將級人事異動往往引發各軍種間的角力。