陳菊請假逾年 在野批請假「請到頂」 傳陳多次請辭未獲同意

記者李成蔭、蔡晉宇／台北1日電
監察院長陳菊從2024年12月開始請假，在野黨立委質疑持續請假超過一年，已經違法。（本報資料照片）
監察院長陳菊請假住進高雄醫學大學附設中和紀念醫院逾一年，引發爭議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天質疑已違法，國民黨立委也批，有礙社會觀瞻。監察院回應，依「公務人員請假規則」，陳菊是將核給的病假、事假、休假共65天都請畢之後，再請延長病假，天數是兩年內不得超過一年；民進黨立院黨團也聲援，一切依法行政，陳菊也不例外。

立法院司法及法制委員會昨天審查「政務人員法草案」，提案人、國民黨籍司委會召委翁曉玲於提案說明時指出，這也可以規範陳菊請假時間過久的問題。黃國昌質疑，陳菊從2024年12月開始請假，為何可以持續請假超過一年？這已經違法。

監察院人事室主任劉佳慧說明，依公務人員請假規則，重大傷病因短期內無法治癒，依規定是將核給的病假、事假、休假都請畢之後，再額外計算請假，兩年內不得超過一年；以陳菊狀況，就是可以先請完65天，才開始請延長病假。

黃國昌批評，擔任如此重要的政務人員，超過一年無法上班，還是決定不辭職，這是每個人的政治選擇；但也因為現在沒有「政務人員法」規範，否則應該已經構成請辭事由。

黃國昌還質疑，總統日前任命的監察院秘書長黃適卓曾因發表不實言論被判刑，這樣的人還當監察院秘書長？依監察院組織法，監察院秘書長由誰提名？為何院長請假，仍能提人選？劉佳慧回應，有循程序簽咨文給總統。

國民黨立委王鴻薇也批，監察院是要整治官箴的，結果連院長都請假「請到頂」，超過一年，真的有礙社會觀瞻，而這樣還可以任命黃適卓？這麼多亂七八糟的事情，院長卻持續被代理，監察院真的難獲公信。

據了解，陳菊也深知自身狀況非短時間能康復，曾多次向總統府表達請辭意願，但府方始終並未同意。賴政府的思維有二：首先，從政治層面出發，當前朝小野大，監察院手握糾正、彈劾大權，而監察院代理院長李鴻鈞「並非綠營自己人」，若陳菊請辭獲准、李鴻鈞真除，高層擔心監院「綠轉藍」，恐為執政黨再添不利因素。

其次，則是出於情感層面，陳菊和賴清德同屬新潮流，兩個人在從政過程中互相支持，有著姐弟般的深厚情誼，賴清德言必稱「菊姐」，陳菊也說過她很疼惜賴清德，兩項原因加總，造成了如今監察院長長期「形同空缺」的局面。

外界認為，監察院長是何其重要的國家名器，賴清德要尊崇、照顧陳菊，可以有更好的方法，且陳菊大半輩子在對抗威權，公職生涯尾聲卻是因病呈現「占著位子不做事」的公眾形象，賴政府機關算盡的結果，反而是害了陳菊。

陳菊 黃國昌 賴清德

