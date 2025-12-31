賴清德指民眾黨讚揚普亭、擁抱習近平未道歉 白營提告求償百萬

我的頻道

記者劉懿萱、林孟潔、唐筱恬、李成蔭、蔡晉宇／台北31日電
不滿賴清德總統指民眾黨「讚揚普亭、擁抱習近平」，民眾黨成員30日與委任律師到台北地院遞狀，對賴總統提起民事訴訟，要求賠償100萬元台幣。（記者林孟潔／攝影）
不滿賴清德總統指民眾黨「讚揚普亭、擁抱習近平」，民眾黨成員30日與委任律師到台北地院遞狀，對賴總統提起民事訴訟，要求賠償100萬元台幣。（記者林孟潔／攝影）

針對賴清德總統指民眾黨讚揚俄國總統普亭、擁抱中國國家主席習近平一事，民眾黨主席黃國昌前天要求賴總統24小時內道歉，否則提告。黃國昌昨說，時間到了，賴總統沒公開澄清道歉，民眾黨已委任律師，到台北地院對賴總統提告。他也批賴總統成「小孬孬」，以為躲在總統府、綠媒背後散播謠言，就不用負責嗎？

民眾黨昨由發言人張彤、前副秘書長許甫及新聞部前主任吳怡萱，以及委任律師賴苡安，到台北地方法院遞狀，提起民事訴訟控告賴總統，要求賴清德賠償100萬元台幣（約3.2萬美元），並在三大報刊登判決主文。總統府昨未回應此事。

賴苡安指出，民眾黨曾幾何時有過正式的決議、政策、文件，正式表述要擁抱習近平或讚美普亭？賴清德發表言論有盡到最基本的查核義務嗎？如果沒有，就是公然造謠、抹黑，這對民眾黨在社會評價、信用和信譽都有極大傷害。

黃國昌指出，總統府發言人郭雅慧前天還稱要請在野黨回立院做實事，但過去這一年多，當執政黨擺爛搞大惡罷、撕裂國家時，是在野黨在立院撐起這個國家；去年財劃法表決有四名民進黨立委落跑，民進黨才輸掉表決，賴總統竟有臉叫在野黨回立院幹正事？「不務正業的是民進黨立委」。

黃國昌說，憲法第52條讓總統免於刑事追訴，賴總統以此作為護身符，愛怎麼造謠就怎麼造謠；民眾黨想要傳遞的訊息非常明確，就是國家元首不應該帶頭造謠、詆毀在野黨，賴總統這種沒有下限的行為，民眾黨絕對不會逆來順受。

此外，有鑑於現行憲法增修條文對於罷免總統的門檻不低，國民黨立委翁曉玲提出修憲草案新增「公民罷免總統權」，主張只要經選舉人總數1.5％以上提議、10％以上連署，就可提出總統、副總統罷免案，並經選舉人總額過半數投票，有效票過半數同意罷免即為通過，也就是約224萬多人連署，即可交付人民投票罷免。

對於翁曉玲的憲法修正草案，民進黨立委林宜瑾批評，恐無端鼓吹社會對立，創造政局動盪不安。民進黨立委莊瑞雄則表示，「民主不是天天翻桌」，而是選上就負責，做壞就換人。

