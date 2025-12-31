新聞評論／賴清德應速重提大法官 解憲政死結

我的頻道

聯合報社論
賴清德總統。（本報資料照片）
在當年總統大選的辯論場上，賴清德一句「中華民國憲法是災難」，被外界解讀為意識形態的失言；然而，上任不到兩年，中華民國憲政體制真的被賴總統搞成了災難。當前困境，不是憲法制度不可行，而是一場因總統未善盡守憲責任、引爆權力衝撞導致的憲政危機。行政與立法全面對立、司法深陷政治爭議，國家機器運轉失序，民主制度正承受不必要的高風險震盪。

身處總統與國會「雙少數」的格局，賴總統執拗地以對抗取代溝通，絲毫不肯和國會、在野黨分享權力共治，一再以零和遊戲的政治手段抹紅打擊政治對手，卻無法在實質政績上取得民意支持和信任，這不僅是政治判斷的失誤，更是總統職責的失守。賴清德完全違背了總統誓詞所說「余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託」；既背棄了選民的期待與付託，更把國家帶入險境，幾乎注定要向歷史交出「失敗總統」的成績單。

這場危機的核心，是賴總統拒絕接受政治現實，不願尊重民主原則。面對朝小野大的國會，行政部門並未展現民主政治中應有的協商智慧，反而頻頻以覆議、釋憲、青鳥動員、大罷免等手段，翻桌不認輸。政策爭議被無限上綱為制度對決，國會監督被描繪成施政阻礙。行政院拒絕接受法案約束，預算不執行、法令不副署，更將衝突一股腦推向憲法法庭，把原應超然的司法權推到政治火線，以便替執政者解套。

在行政與司法合力共謀違憲狀態下，立法權被削弱，國會虛級化，社會分裂，官員以貶抑國會為能事，總統可以規避完整國情報告，進而抹紅妖魔化在野黨。賴總統未能展現對監督的容忍，反而將制衡視為威脅，寧可讓治理停滯，也不願讓權力接受檢驗，輿論擔心威瑪時代來臨。這使台灣一步步逼近「形式民主、實質集權」的危險邊緣。

最直接的後果，體現在國家機構的人事卡關。大法官、NCC等關鍵獨立職位長期懸缺，制度功能受損，卻被執政者卸責為朝野惡鬥的國會犧牲品。然而，真正握有大法官提名主導權的是總統；提出的名單高度政治化，缺乏跨黨派信任與社會肯定，只會淪為延伸執政意志的工具，這絕非憲法設計本意，更否定國會同意權的民主監督價值。這類對抗性提名，不但無助於破局，反而全面封死溝通空間，使憲政僵局持續惡化。

要避免憲政結構進一步崩裂，解方不在司法對賭或街頭動員，而在總統補救自己的治理失敗。重建秩序的第一步，必須從重新提名做起。賴總統應承認雙少數不是可以強行輾壓的障礙，而是必須被尊重的民主現實。放棄以忠誠為指標的高度爭議的人選，改提專業導向、政黨色彩淡化、具社會公信、且朝野能夠接受的人選，這不是示弱，而是履行守憲護國的基本責任。唯有如此，國會審查才可能回到理性軌道，國家機構才能恢復正常運作。

更深層的重建，來自對憲政誠信的回歸。行政權需尊重立法程序，立法權也在監督之餘維持制度運作的彈性。對雙少數政府來說，協商不該是權宜之計，而是總統必須主動承擔的治理模式。賴總統若仍選擇升高對立，只會讓憲政風險不斷累積，最終傷害的不是政敵，而是整個國家。

中華民國憲法從來不是災難，真正的危機在於總統未能善盡守護憲法的職責。唯有尊重在野多數，從重新提名開始，以專業取代忠誠、以對話取代對抗，賴總統才能為失敗的治理補過，化解憲政民主崩毀的危機。

中華民國 賴清德 大法官

