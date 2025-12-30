黑白集／論述謬誤有言必失 賴清德忘了十講教訓？

我的頻道

黑白集
賴清德總統（右）近日批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政；行政院長卓榮泰（左）拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能順利完成。(記者季相儒／攝影)

賴清德總統連日火力全開，在各種場合痛批在野黨；不過一如既往，論述謬誤，讓人瞠目結舌。賴總統賣力演出，雖是為綠營在朝野對抗中添加柴火，但從過去經驗看，十之八九會適得其反。

賴總統重裝橫掃，包括在社福聯盟餐會大談不副署財劃法；在公立醫院協會研討會要醫師看診勸藍白立委通過總預算；在桃機三航廈啟用典禮怒斥在野黨卡預算；又接受綠媒專訪，說國民黨「擁抱習近平，卻要彈劾民選總統」。其中荒誕不經的「在野獨裁說」，和自創「預算必須年底前審完」憲法，都成笑柄。

賴總統論述出包鬧笑話，並不新鮮。在為大罷免加溫的「國家團結十講」裡，「打掉雜質說」、捏造「台灣沒有代表參與制憲」、「藍白刪國防預算」等，都激起民眾怒火，成為大罷免豬隊友。十講只完成四講，就戛然而止。

賴總統失言，已非「言多必失」，而是「有言必失」，總有離譜錯誤。團結十講失敗，不到半年就故態復萌；賴清德顯然未能記取教訓，以為總統就可信口雌黃、顛倒黑白。

賴總統如此恣意挑起社會對立與朝野衝突，應是自認有「行政獨裁」、「五人憲法法庭」護衛，加上反中抹紅老招，才有恃無恐。殊不知自己早成反指標，說得越多，反作用力越大。除了同溫層還捧場，徒增綠營仇恨值罷了。(轉載自聯合報)

