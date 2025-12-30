我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

「大概不至於走到初選」鄭麗文暗示新北徵召李四川

台灣新聞組／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文近日被問到2026新北市長人選，表示要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被外界解讀是「表態徵召李四川」。(記者黃義書／攝影)
國民黨主席鄭麗文近日被問到2026新北市長人選，表示要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被外界解讀是「表態徵召李四川」。(記者黃義書／攝影)

迎戰2026，國民黨主席鄭麗文昨表示，在新北方面，國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，讓執政縣市長先專注市政，「看我講得這麼白了吧？」

鄭麗文的說法，被解讀是「表態徵召李四川」，但國民黨組發會主委李哲華緩頰表示，還是會照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先行協調。國民黨發言人牛煦庭也說，一切按程序，協調成功後就是徵召，鄭麗文的意思是對新北的協調工作有一定把握。

李四川昨電話沒接，無法得知回應。鄭麗文的說法，是否意味也有意爭取藍軍提名的新北市副市長劉和然已出局？劉回應，身為黨員，他最重視的就是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定在適當時間，依照公開透明程序做出決定。劉還說，李四川在北市有很重的任務，他（指劉自己）則是在新北守護404萬市民，「一人服務一市」。

民眾黨主席黃國昌也想插旗新北。針對鄭麗文稱明年徵召李四川參選新北市長，民眾黨發言人張彤回應，尊重國民黨提名及徵召程序，黃國昌按既有規畫和步調持續邁進，努力讓自己成為新北市最好選擇。

有關2026提名布局與規畫，國民黨立委謝衣鳯表態參選彰化縣長。鄭麗文昨在廣播專訪時指出，彰化是大縣，國民黨非常重視，如何整合、提名出適當人選當然是重要任務，黨中央心態一直是開放的，目前有3人表達參選意願，黨中央已在積極協調中。

鄭麗文表示，黨內目前在宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市仍須協調整合，至於新北的整合工作，大概不至於走到初選，大家可以放心。

至於民進黨台南市長上演「妃憲大戰」，立委林俊憲數度抨擊對手立委陳亭妃涉台南市議長選舉跑票事件，陳回嗆「關我什麼事」。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文昨開嗆，指兩次跑票一是陳亭妃胞妹、市議員陳怡珍，一是其親密戰友、前南市議長郭信良，切割是羞辱民進黨人及台派支持者。

陳亭妃則以12月4日貼文回應，稱賴主席在中常會三申五令，要黨內同志在競逐提名時嚴禁互相攻擊。

國民黨 鄭麗文 民進黨

上一則

黑白集／論述謬誤有言必失 賴清德忘了十講教訓？

下一則

雙和醫院爆職場性騷 女醫被迫離職 院方：已撤涉案者主管職

延伸閱讀

評／藍營市長人選遲未定 真把新北當囊中物？

評／藍營市長人選遲未定 真把新北當囊中物？
訪陸尋求和平 鄭麗文舉連戰為例 「做該做的事」

訪陸尋求和平 鄭麗文舉連戰為例 「做該做的事」
民進黨嗆鄭麗文：中共軍演當前卻喊先去北京 配合統戰操作

民進黨嗆鄭麗文：中共軍演當前卻喊先去北京 配合統戰操作
重申盼明年上半年訪中、美 鄭麗文：先去北京為優先

重申盼明年上半年訪中、美 鄭麗文：先去北京為優先

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對