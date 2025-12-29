我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

將與弟競爭…藍委謝衣鳳表態選彰縣長 賴同場拉抬綠選手

記者林敬家、林宛諭／彰化29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（左二）28日到彰化永安宮參香，公開拉抬民進黨準彰化縣長被提名人陳素月（左）的聲勢；國民黨籍的現任縣長王惠美（右二）面露錯愕的微笑，立委謝衣鳯（右）則面無表情，直視前方。(記者林宛諭／攝影)
賴清德總統（左二）28日到彰化永安宮參香，公開拉抬民進黨準彰化縣長被提名人陳素月（左）的聲勢；國民黨籍的現任縣長王惠美（右二）面露錯愕的微笑，立委謝衣鳯（右）則面無表情，直視前方。(記者林宛諭／攝影)

國民黨立委謝衣鳯昨表態，願意投入2026年彰化縣長選舉，藍營彰化縣長布局正式攤牌。面對外界高度關注其胞弟、彰化縣議長謝典霖同樣具備縣長企圖心，謝衣鳯坦言，確實存在家庭層面的問題，直言「和弟弟在職務上形成競合關係，必須用圓融的方式來解決」。

賴清德總統昨也到彰化拉抬準縣長被提名人陳素月聲勢，「希望媽祖保祐鄉親大力支持」，稍後又補充祝福在場的謝衣鳯在黨內初選能出線，讓謝一下苦笑一下翻白眼，表情豐富。

謝衣鳯指出，國民黨中央正進入彰化縣長人選評估階段，此時表態，有助於整體提名作業與後續整合，也回應基層支持者長期以來的期待，紓解地方焦慮。她透露，黨主席鄭麗文先前曾就其參選可能性與她交換意見，希望最終能以團結作法面對選戰。

謝衣鳯強調，家庭層面的考量固然重要，但縣長選舉終究要回到縣民期待與整體大局。面對與弟弟可能出現的政治競合，她選擇先行表態，為黨內整合預留空間；至於提名時程，她坦言，黨內整合仍具挑戰，目前尚無明確時間表。謝衣鳯表示，自己對彰化未來發展已有長期規畫，對縣政延續與政策方向有初步構想，接下來將投入更多政策研議，爭取讓縣民生活更有幸福感。

謝衣鳯為兩屆立委，出身政治世家，具備人脈、資源與學歷優勢，長期被視為國民黨在彰化最具競爭力的縣長潛在人選之一。民進黨內部評估階段，早已將她列為主要假想敵，不過，謝家是否正式全面投入縣長選戰，過去始終存有變數，關鍵在於縣內派系態度未明，以及現任縣長王惠美卸任後的權力接軌問題，國民黨內部整合仍待化解。

就在謝衣鳯宣布參選的同一天，賴總統下午前往彰化溪湖鎮永安宮參香，致詞時強力為陳素月拉抬聲勢。賴清德表示，民進黨已完成彰化縣長提名初選，由陳素月出線，其他三位參選人也展現風度，全力支持；針對邱建富先前對民調的疑慮，賴特別強調，邱已表態「團結不是口號，會站在第一線支持陳素月」。

黨政人士分析，民進黨除早已評估謝衣鳯出線機率甚高，也期待她正式參選，並有意將其與雲林縣長張嘉郡連結，形成「北攻謝衣鳯、南打張嘉郡」的整體戰略。謝衣鳯此時宣布參選，研判已經取得家族一定程度共識，加上民進黨人選已定錨、推派陳素月迎戰，在評估對手知名度與選舉環境後，國民黨內部認為具備相當勝算。

目前國民黨內另有兩人爭取提名，前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章布局最早；前副縣長、現任縣府參議柯呈枋持續深耕基層。至於謝典霖，近來勤跑地方、強化網路經營，參選企圖心明顯升高，並且自行委託民調，最快明年初拍板是否投入縣長選戰。

國民黨 民進黨 賴清德

上一則

雪霸積雪逾20公分 兩名山友疑失溫亡 1原因直升機也難救援

下一則

台灣合歡山降雪…他在武嶺「遛馬追雪」涉違法 警查辦

延伸閱讀

日媒曝中共介選造「韓流」 鄭麗文：綠營見獵心喜不可取

日媒曝中共介選造「韓流」 鄭麗文：綠營見獵心喜不可取
藍竹市禮讓高虹安 黨內爆雜音 前立委：那黃國昌是否應棄選

藍竹市禮讓高虹安 黨內爆雜音 前立委：那黃國昌是否應棄選
賴批在野擋預算 藍委：民進黨急了 可能有外部軍購壓力

賴批在野擋預算 藍委：民進黨急了 可能有外部軍購壓力
角逐台中市長 藍綠江啟臣、楊瓊瓔、何欣純三人同台

角逐台中市長 藍綠江啟臣、楊瓊瓔、何欣純三人同台

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控