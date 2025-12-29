將與弟競爭…藍委謝衣鳳表態選彰縣長 賴同場拉抬綠選手

賴清德總統（左二）28日到彰化永安宮參香，公開拉抬民進黨準彰化縣長被提名人陳素月（左）的聲勢；國民黨籍的現任縣長王惠美（右二）面露錯愕的微笑，立委謝衣鳯（右）則面無表情，直視前方。(記者林宛諭／攝影)

國民黨 立委謝衣鳯昨表態，願意投入2026年彰化縣長選舉，藍營彰化縣長布局正式攤牌。面對外界高度關注其胞弟、彰化縣議長謝典霖同樣具備縣長企圖心，謝衣鳯坦言，確實存在家庭層面的問題，直言「和弟弟在職務上形成競合關係，必須用圓融的方式來解決」。

賴清德 總統昨也到彰化拉抬準縣長被提名人陳素月聲勢，「希望媽祖保祐鄉親大力支持」，稍後又補充祝福在場的謝衣鳯在黨內初選能出線，讓謝一下苦笑一下翻白眼，表情豐富。

謝衣鳯指出，國民黨中央正進入彰化縣長人選評估階段，此時表態，有助於整體提名作業與後續整合，也回應基層支持者長期以來的期待，紓解地方焦慮。她透露，黨主席鄭麗文先前曾就其參選可能性與她交換意見，希望最終能以團結作法面對選戰。

謝衣鳯強調，家庭層面的考量固然重要，但縣長選舉終究要回到縣民期待與整體大局。面對與弟弟可能出現的政治競合，她選擇先行表態，為黨內整合預留空間；至於提名時程，她坦言，黨內整合仍具挑戰，目前尚無明確時間表。謝衣鳯表示，自己對彰化未來發展已有長期規畫，對縣政延續與政策方向有初步構想，接下來將投入更多政策研議，爭取讓縣民生活更有幸福感。

謝衣鳯為兩屆立委，出身政治世家，具備人脈、資源與學歷優勢，長期被視為國民黨在彰化最具競爭力的縣長潛在人選之一。民進黨 內部評估階段，早已將她列為主要假想敵，不過，謝家是否正式全面投入縣長選戰，過去始終存有變數，關鍵在於縣內派系態度未明，以及現任縣長王惠美卸任後的權力接軌問題，國民黨內部整合仍待化解。

就在謝衣鳯宣布參選的同一天，賴總統下午前往彰化溪湖鎮永安宮參香，致詞時強力為陳素月拉抬聲勢。賴清德表示，民進黨已完成彰化縣長提名初選，由陳素月出線，其他三位參選人也展現風度，全力支持；針對邱建富先前對民調的疑慮，賴特別強調，邱已表態「團結不是口號，會站在第一線支持陳素月」。

黨政人士分析，民進黨除早已評估謝衣鳯出線機率甚高，也期待她正式參選，並有意將其與雲林縣長張嘉郡連結，形成「北攻謝衣鳯、南打張嘉郡」的整體戰略。謝衣鳯此時宣布參選，研判已經取得家族一定程度共識，加上民進黨人選已定錨、推派陳素月迎戰，在評估對手知名度與選舉環境後，國民黨內部認為具備相當勝算。

目前國民黨內另有兩人爭取提名，前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章布局最早；前副縣長、現任縣府參議柯呈枋持續深耕基層。至於謝典霖，近來勤跑地方、強化網路經營，參選企圖心明顯升高，並且自行委託民調，最快明年初拍板是否投入縣長選戰。