俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

補足NCC、大法官？府方參考中選會「模式」是否過關

記者周佑政、劉懿萱／台北28日電
行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委。（本報資料照片）
行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委。（本報資料照片）

五位大法官判決憲訴法違憲引發高度爭議，據了解，綠營內部也認為，五位大法官就能進行違憲審查，並非長遠之計，終究得補足大法官缺額。然而，憲法法庭已「復活」，大法官提名並非迫在眉睫，府院將密切觀察此次「善意十足」的中選會人事是否過關，作為未來NCC、監委乃至大法官提名「模式」的參考。

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委，藍白持正面態度，反倒綠營內部向來對游盈隆有不滿聲浪，未來立法院行使同意權投票，是否重演「劉靜怡事件」備受關注。據了解，府院也注意到此情況，賴清德總統與行政院長卓榮泰將更積極與民進黨立院黨團溝通，確保中選會人事提名順利過關。

政院日前已公布中選會委員人選，游盈隆為主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另五名委員包括律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

國民黨立委賴士葆表示，現在大法官「內閣化」，自我矮化成行政團隊，宛如專門替執政黨圍事的黑幫，甚至傳出總統府找人關說大法官蔡宗珍，企圖動搖裁判，司法獨立的口號成自欺欺人的謊話，賴總統正肆無忌憚的踐踏司法貞操。賴士葆說，既然中選會名單，府院願意尊重在野黨，提名在野黨推薦人選，大法官人選也應如此。民眾黨方面也認同，大法官人選可讓在野黨推薦。

有民進黨立委表示，當前五位大法官可以進行違憲審查，並不違法，但並非長遠之計，賴總統終究得再提名，補足大法官缺額，讓憲法法庭的運作更具有正當性。

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

