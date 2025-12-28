補足NCC、大法官？府方參考中選會「模式」是否過關

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委。（本報資料照片）

五位大法官 判決憲訴法違憲引發高度爭議，據了解，綠營內部也認為，五位大法官就能進行違憲審查，並非長遠之計，終究得補足大法官缺額。然而，憲法法庭已「復活」，大法官提名並非迫在眉睫，府院將密切觀察此次「善意十足」的中選會人事是否過關，作為未來NCC、監委乃至大法官提名「模式」的參考。

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委，藍白持正面態度，反倒綠營內部向來對游盈隆有不滿聲浪，未來立法院行使同意權投票，是否重演「劉靜怡事件」備受關注。據了解，府院也注意到此情況，賴清德總統與行政院長卓榮泰將更積極與民進黨立院黨團溝通，確保中選會人事提名順利過關。

政院日前已公布中選會委員人選，游盈隆為主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另五名委員包括律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨 推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨 推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

國民黨立委賴士葆表示，現在大法官「內閣化」，自我矮化成行政團隊，宛如專門替執政黨圍事的黑幫，甚至傳出總統府找人關說大法官蔡宗珍，企圖動搖裁判，司法獨立的口號成自欺欺人的謊話，賴總統正肆無忌憚的踐踏司法貞操。賴士葆說，既然中選會名單，府院願意尊重在野黨，提名在野黨推薦人選，大法官人選也應如此。民眾黨方面也認同，大法官人選可讓在野黨推薦。

有民進黨立委表示，當前五位大法官可以進行違憲審查，並不違法，但並非長遠之計，賴總統終究得再提名，補足大法官缺額，讓憲法法庭的運作更具有正當性。