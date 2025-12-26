賴批在野擋預算 藍委：民進黨急了 可能有外部軍購壓力

我的頻道

記者屈彥辰、李人岳、鄭媁／台北26日電
桃園國際機場第三航廈北廊廳25日正式啟用，賴清德總統出席啟用典禮致詞。（記者季相儒／攝影）
賴清德總統昨怒批在野黨聲稱支持國防卻擋國防特別預算，立法院無如期審查預算，阻礙國家發展，有何資格談憲政？國民黨立委林沛祥說，賴清德把立法院和中華民國憲法視為敵人與災難，才會發表奇怪言論，一切源於賴清德不尊重中華民國跟憲法；國民黨立委李彥秀說，民進黨急了，可能來自外部的軍購壓力，但台灣社會嚴重撕裂、貧富差距失衡，都不見賴清德動怒，「總統之怒」用錯方向。

國民黨發言人牛煦庭說，在野要的是依法編列預算，鼓勵國軍、提振警消士氣，這麼基本的工作都做不到，顯然溝通無能，身為總統只會發脾氣，無助解決僵局。

林沛祥說，他不認同賴清德說法，軍人加薪、提高退休警消所得替代率等該編的預算，均未被行政院編列，立法院三讀通過的法案，被行政院用不編預算的方式廢除；行政院長卓榮泰不副署新版財劃法，這是閣揆對總統提出不信任、否定案，行政院不願配合，而非因為立法院。

針對防衛特別條例草案，林沛祥說，這是中華民國的預算，應該由總統主動來立法院，向全國人民說明，接受全部國會議員的監督。

李彥秀說，「總統之怒」非意外之舉，賴清德真正在意的還是防衛特別條例草案，民進黨和賴清德都非常清楚朝野僵局的核心問題，在總預算案罕見動怒，證明民進黨急了，除了施政滿意度持續低迷、施政表現缺乏亮點外，也可能來自外部的軍購壓力。

李彥秀說，賴政府一年半來施政荒腔走板，台灣社會嚴重撕裂，產業與貧富差距面臨失衡的問題，都不見賴清德動怒，總統之怒用錯方向。

