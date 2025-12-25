彈劾總統案 在野邀賴清德明年1月21日赴立院說明

我的頻道

台灣新聞組╱台北25日電
國民黨24日中常會中，黨主席鄭麗文(左)聽取立院黨團總召傅崐萁(左二)說明彈劾賴總統案推進時程。(記者林俊良／攝影)
藍白立委對賴清德總統提出彈劾案，已列入立法院明天院會議程。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天在國民黨中常會說明相關時程，預計在明年1月、5月中旬，二度邀請賴總統列席立法院說明，並自3月至5月在全台舉辦多場縣市公聽會，最後於5月20日在立法院表決彈劾案。

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲進一步表示，預計在明年1月14日、15日在立法院舉辦兩場公聽會；1月21至22日舉行全院審查會，邀請賴總統到立法院說明。

國民黨主席鄭麗文表示，遇到國家重大憲政危機，在野兩黨會攜手捍衛中華民國憲法和國會的尊嚴，希望能再次彰顯憲法代表的民主、自由、法治，人權的價值，這也是台灣的核心價值。

*藍委哀今「行憲弔唁日」

今天是行憲紀念日，恢復全台放假，但憲法訴訟法五名大法官判決，引發在野批評違憲，吳宗憲昨表示，他的心情無比沉重，因為中華民國憲法已經死在賴清德總統與五位綠袍大法官手裡，只能過「行憲弔唁日」。

對於在野黨公布彈劾案時程，總統府發言人郭雅慧昨天重申，在憲政體制下，立法院對行政院長或總統本來就有相關制衡手段，「只要是合法合憲，以及完備的程序，我們都會給予尊重」。

傅崐萁昨在國民黨中常會指出，賴總統下令不副署、不公布、不執行國會通過的法案，形同廢掉中華民國國會；此外，不管是新版或舊版的憲法訴訟法，憲法法庭都必須在足夠人數才能開會並作成決議，賴總統竟教唆五位大法官排除三位現職大法官，在法定員額不足的情況下，片面將中華民國憲法踐踏在腳下。

傅崐萁說，賴總統毀台、賣台、窮台，又毀憲、亂政、恐怖統治，這些在全世界的民主國家都無法理解；因此，國民黨團與民眾黨團正式提案連署彈劾賴總統，此案已在前天排入程序委員會，將在明天院會正式進入彈劾程序。

傅崐萁說，彈劾案事涉中華民國總統的適任性，3月至5月會到各縣市，舉辦由立法院召開的公聽會，讓全民共同參與，一起來彈劾不適任、不適格的賴清德；5月13日則會再次邀請被彈劾人到立法院，給予列席答辯的機會，並在5月20日進行全院表決。

民眾黨表示，12月25日是中華民國行憲紀念日，身為雙少數政府本應更加謙卑與自制，然而賴政府卻反其道而行，妄圖握有不受節制的權力；執政者正在試圖建立新威權體制，公僕忘記誰才是真正的主人，行政權企圖凌駕立法權，這不僅是毀憲亂政，更是獨裁的倒退與復辟，民眾黨是言與所有人民站在一起，自己的國家自己救。

