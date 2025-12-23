跟進「川普帳戶」 藍白推「國民帳戶」助孩童從5萬開始累積資本

我的頻道

記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日將舉行記者會，共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金。(聯合報系資料照片)
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌在11月間舉行主席高峰會談，當時即宣示，要整合力量讓雙方智庫對接，帶給人民最好政策。據了解，鄭麗文、黃國昌將在25日舉行記者會，共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元(台幣，下同，約1588美元)基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。

國民黨立委林倩綺指出，美國政府近期宣布投資18歲以下長期儲蓄投資制度，也是所謂的「川普帳戶」，跳脫育兒補助框架；國民黨智庫以此為架構，由政府提供種子基金，結合雇主與社會力量共同提撥，並只允許投資大盤指數基金，避免高風險投機資金，強調長期持有的複利成長，原則上在成年前不得動用，讓台灣少子化政策從短期補助，走向國家願意共同承擔投資孩子的未來。

國民黨文傳會主委吳宗憲證實，國民黨智庫正在研擬類似帳戶的規劃。民眾黨立委林國成也說，民眾黨很早就在研議。

據了解，這項政策是由國民黨、民眾黨兩黨智庫共同研擬，初步規劃要替全國226萬兒童及未來的新生兒開設「國民帳戶」，政府幫每名孩童存入一次性5萬元台幣，並鼓勵家長及雇主在稅賦減免下也可提撥，幫助孩子在年滿18歲領回後，能有一筆就學或創業資本。

據了解，目前草擬的版本，基金由財政部設計、監理，基金初始規模可達千億台幣，委託專業團隊經營，投資以成長型ETF為主，並設定最低保障兩年期銀行利率。若以年化報酬率5%計算，一名新生兒在出生開立5萬元帳戶後，年滿18歲時渴望能累積到12萬，若家庭、雇主也相對提撥，則能擴大孩子的第一筆資本。

據了解，這個帳戶基金也會設計禁止政治介入投資標的，每年公布績效、費用率、社會報告書，孩童可查閱帳戶。帳戶也不可任意提領、不可抵押、不得作為強制執行標的、設計避免道德風險條款。

至於民進黨立委郭國文也提出類似構想，國民黨發言人牛煦庭認為，只要能解決少子化問題，這是一項民生法案希望大家能踴躍支持，歡迎民進黨立委跟在他們後面。

