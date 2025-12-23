我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

收光電業者1480賄萬 雲縣議長黃凱判4年10月

記者蔣永佑、陳雅玲／雲林23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
雲林縣議長黃凱因涉嫌向光電業者國金能源收賄1480萬元台幣，遭判刑4年10月。(記者蔣永佑／攝影)
雲林縣議長黃凱因涉嫌向光電業者國金能源收賄1480萬元台幣，遭判刑4年10月。(記者蔣永佑／攝影)

雲林縣議長黃凱2020年擔任議員期間，涉嫌收賄替光電業者國金、睿日公司向縣政府關說，透過建設處前處長李俊興洩漏縣府秘密文件，護航取得光電站許可及執照。新北地方法院昨依不違背職務收賄罪，判黃4年10月徒刑，褫奪公權3年，依洩密罪判李8月；可上訴。

黃凱表示遺憾與不平，相關作為出於職責與公共利益考量；李俊興說，皆依行政院文書處理手冊辦理。兩人表示將上訴。

業者部分，國金總經理劉肇昕、睿日總經理賴將文及擔任中間人的立城公司負責人連立凱、經理李建勲，依共同不違背職務收賄罪，各判刑1年6月、8月、10月及1年，緩刑2年，褫奪公權1年，並支付不等金額給國庫；黃用以收賄的機和、機承公司陳姓、王姓人頭負責人，與黃的周姓貼身助理，均處6月。

判決指出，國金、睿日為求取得雲林台西地區太陽光電發電站申請許可及發電業執照，與黃以給付服務費為由，期約5900萬元(台幣，下同)賄款，已匯入人頭公司帳戶1480萬元；雙方議定，黃需協助取得地方主管機關同意函、地方說明會同意設置及施工許可、電廠執業執照，排除籌設電廠及施工過程所遭遇政府、申請公文及地方陳抗等。

黃透過李關切申辦進度，要求加速審核國金、睿日光電站申請案，向李索取縣府相關簽呈、其他業者申請資料等法定秘密文書；多次帶劉、賴、連前往建設處和水利署雲管理處，拜會李及相關承辦人員，並帶賴至建設處補件，使縣府順利核發台西地區光電站同意函。

黃透過人頭公司服務契約收賄，承租豪車使用，指示周姓女秘書提領現金支應個人信用卡和日常開銷，將部分款項轉匯人頭戶提領。

上一則

新北割頸案2周年 被害家屬提國賠「應給兒子一個道歉」

下一則

新聞評論／美中重建新秩序 被掏空的台灣嚇阻力何在？

延伸閱讀

證實在WTO起訴印度資通訊關稅措施 中國：已提出磋商請求

證實在WTO起訴印度資通訊關稅措施 中國：已提出磋商請求
紐約州走上全國 華裔少女黃凱嵐奪全美妙齡小姐

紐約州走上全國 華裔少女黃凱嵐奪全美妙齡小姐
京華城案言詞辯論／檢控圖利、收賄 柯文哲嗆「用臆測編故事」

京華城案言詞辯論／檢控圖利、收賄 柯文哲嗆「用臆測編故事」
蔡英文推光電2.0 喊「不分藍綠強力肅貪」 藍：對賴下指導棋

蔡英文推光電2.0 喊「不分藍綠強力肅貪」 藍：對賴下指導棋

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者