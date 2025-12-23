藍白排案彈劾賴清德 明年520表決

國民黨多名立委22日至台北地檢署，告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥枉法裁判罪，批評五人違憲亂政。（記者葉信菉／攝影）

行政院長卓榮泰不副署再修版財政收支劃分法，在野黨立委聯手提案彈劾 賴清德總統，立法院程序委員會今天將排案列入周五院會議程，最快當天就能完成提議。民眾黨團總召黃國昌 昨天說，未來將在各縣市舉辦說明會，預計明年5月20日投票。

依憲法增修條文，立法院對總統、副總統提出彈劾案，須經全體立法委員二分之一（57席）提議，三分之二以上（76席）同意才得以聲請司法院大法官 審理；在憲法法庭審理階段，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人立即解職。

國民黨團書記長羅智強表示，被彈劾人列席說明本就沒有限制次數，在野黨會要求至少兩次，如果賴總統拒絕出席或沒有回答問題，「當然可以再來，不排除任何可能」。

黃國昌昨天表示，今天程序委員會提案，初步安排立法院舉行兩場公聽會，接著邀賴總統列席說明，這是第一次全院委員會詢答；接下來在全台各縣市舉辦說明會，「22個縣市都會辦」，後續再回到立法院進行第二次全院委員會，會再次邀請被彈劾人列席說明，回答各黨團代表提出的問題。

黃國昌表示，賴總統彈劾案預計在明年5月20日投票，面對賴總統所有毀憲亂政的行為，必須有全國人民共同參與、認識與討論，「我們會用最嚴謹的態度，安排整個彈劾程序進行」。

針對在野黨要求被彈劾人列席說明，民進黨團幹事長鍾佳濱鍾佳濱表示，過去面對國情報告，賴總統態度很明確，就是一定要合憲依法，「作為憲法守護者，所言所行都必須在合憲依法的情況下作為」，未來也會合憲依法履行職務。

另外，國民黨多名立委昨至台北地檢署，告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等五名大法官涉刑法枉法裁判，指五人排除異己，違法亂紀、違憲亂政。黨團首席副書記長林沛祥表示，提告是為保護得來不易的民主憲政制度。

林沛祥說，五名大法官為強行通過判決，不把三名大法官計入總和，變造審判組織，將八名大法官要決定的事情由五名大法官「黑箱完成」，這不只破壞憲法，還破壞民主法治制度，國民黨團會繼續監督，違法亂紀、違憲亂政的事情不會被容許。

立委王鴻薇跟徐巧芯都肯定寫出不同意見的三名大法官，認為作為司法最後的良知，拒絕參加不合法的會議，希望在司法體系仍存有挽救司法的最後力量。