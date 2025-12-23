我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

藍白排案彈劾賴清德 明年520表決

記者林銘翰、李成蔭／台北23日電
國民黨多名立委22日至台北地檢署，告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥枉法裁判罪，批評五人違憲亂政。（記者葉信菉／攝影）
國民黨多名立委22日至台北地檢署，告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥枉法裁判罪，批評五人違憲亂政。（記者葉信菉／攝影）

行政院長卓榮泰不副署再修版財政收支劃分法，在野黨立委聯手提案彈劾賴清德總統，立法院程序委員會今天將排案列入周五院會議程，最快當天就能完成提議。民眾黨團總召黃國昌昨天說，未來將在各縣市舉辦說明會，預計明年5月20日投票。

依憲法增修條文，立法院對總統、副總統提出彈劾案，須經全體立法委員二分之一（57席）提議，三分之二以上（76席）同意才得以聲請司法院大法官審理；在憲法法庭審理階段，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人立即解職。

國民黨團書記長羅智強表示，被彈劾人列席說明本就沒有限制次數，在野黨會要求至少兩次，如果賴總統拒絕出席或沒有回答問題，「當然可以再來，不排除任何可能」。

黃國昌昨天表示，今天程序委員會提案，初步安排立法院舉行兩場公聽會，接著邀賴總統列席說明，這是第一次全院委員會詢答；接下來在全台各縣市舉辦說明會，「22個縣市都會辦」，後續再回到立法院進行第二次全院委員會，會再次邀請被彈劾人列席說明，回答各黨團代表提出的問題。

黃國昌表示，賴總統彈劾案預計在明年5月20日投票，面對賴總統所有毀憲亂政的行為，必須有全國人民共同參與、認識與討論，「我們會用最嚴謹的態度，安排整個彈劾程序進行」。

針對在野黨要求被彈劾人列席說明，民進黨團幹事長鍾佳濱鍾佳濱表示，過去面對國情報告，賴總統態度很明確，就是一定要合憲依法，「作為憲法守護者，所言所行都必須在合憲依法的情況下作為」，未來也會合憲依法履行職務。

另外，國民黨多名立委昨至台北地檢署，告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等五名大法官涉刑法枉法裁判，指五人排除異己，違法亂紀、違憲亂政。黨團首席副書記長林沛祥表示，提告是為保護得來不易的民主憲政制度。

林沛祥說，五名大法官為強行通過判決，不把三名大法官計入總和，變造審判組織，將八名大法官要決定的事情由五名大法官「黑箱完成」，這不只破壞憲法，還破壞民主法治制度，國民黨團會繼續監督，違法亂紀、違憲亂政的事情不會被容許。

立委王鴻薇跟徐巧芯都肯定寫出不同意見的三名大法官，認為作為司法最後的良知，拒絕參加不合法的會議，希望在司法體系仍存有挽救司法的最後力量。

彈劾 大法官 黃國昌

上一則

政院遞出橄欖枝 中選會委員納藍白推薦人 主委提名游盈隆

延伸閱讀

學生辛辣提問：普亭、賴清德誰獨裁？鄭麗文這樣回

學生辛辣提問：普亭、賴清德誰獨裁？鄭麗文這樣回
彈劾賴清德程序明排案 邀賴以被彈劾人列席立院說明

彈劾賴清德程序明排案 邀賴以被彈劾人列席立院說明
網路連署彈劾賴清德破600萬人次 比賴選總統得票數多

網路連署彈劾賴清德破600萬人次 比賴選總統得票數多
黃國昌再批5大法官：為協助賴清德總統稱帝丟光台灣臉

黃國昌再批5大法官：為協助賴清德總統稱帝丟光台灣臉

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者