黑白集／賴清德躲國情報告一年半 這次還躲嗎？

黑白集
聽新聞
賴清德總統。（本報資料照片）
賴清德總統。（本報資料照片）

立法院對賴清德總統的彈劾案，預計26日就會成案。在野黨已表明，將依法邀請賴總統到立院說明。曾以「即問即答違憲」，堅持不去立法院國情報告的賴總統，面對自己被彈劾，還能再躲嗎？要用什麼理由躲？

賴總統被彈劾，肇因於行政院長卓榮泰以違憲「行政否決權」，拒絕副署財劃法。這當然是承賴總統之命為之，於情於理於法，彈劾賴總統，都有絕對正當性。彈劾案網路連署，短短兩天已飆破600萬人次，民意反應空前熱烈。

雖然彈劾案要通過，還有「立委總席次三分之二以上」和「憲法法庭審議」兩關，在民進黨立委席次超過三分之一，以及憲法法庭被「大法官五人幫」把持下，通過可能性不高；但藍白將在全台舉辦彈劾公聽會，加上邀請賴總統說明，到底誰有理誰沒理，都可徹底展現。

無論濫權不副署法律，或大法官五人幫毀憲，始作俑者都是雙少數又輸不起的民進黨。如賴總統自認問心無愧，無違憲濫權之虞，自應直球對決，到立院說明，甚至接受詢答。反之，如不願說明，在民眾看來，就是自知理虧，逃避責任。

但如果賴總統拒絕，也不令人意外。畢竟國情報告已躲了一年半，再次逃避，也是常規操作。至於立院要求、總統卻拒絕說明，是否違法，自有大法官五人幫為其解套，立院能奈他何？

彈劾 大法官 民進黨

